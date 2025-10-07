ARA
DOLAR
41,71
0,04%
DOLAR
EURO
48,85
0,04%
EURO
GRAM ALTIN
5316,81
0,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
10734,87
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • 'Emekliye kiralık değildir' ilanı ceza getirdi

'Emekliye kiralık değildir' ilanı ceza getirdi

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde "emekliye kiralık değildir" ibaresiyle yayımlanan konut ilanıyla ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulandığını bildirdi.


Son Güncellenme:
'Emekliye kiralık değildir' ilanı ceza getirdi

Bakanlığın yazılı açıklamasında, internet sitesindeki ayrımcı ifadeye yönelik işlem yapıldığı duyuruldu.

İnternette yayım yapan bir ilan sitesinde "emekliye kiralık değildir" ibaresiyle yayımlanan konut ilanına dikkati çekilen açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan inceleme sonucunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilerek ilan yayından kaldırılmış, ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulanmıştır." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya, vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."

'Emekliye kiralık değildir' ilanı ceza getirdi-1
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL