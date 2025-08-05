Damla Kent projesi kaç lot verir? Kaç adet Gayrimenkul Sertifikası gerekiyor?

Seçeneklerden ilki eve sahip olmak. Konut Edinme Hakkı'nda (Asli Edim) yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirebilir ve proje bitince istediği eve sahip olabilir.

Bir diğer seçenek Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim). Bu seçenekte yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.

Son olarak Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem) da söz konusu. İlk iki seçeneği tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satabilir.