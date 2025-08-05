ARA
  Damla Kent projesi kaç lot verir? Kaç adet Gayrimenkul Sertifikası gerekiyor?

Damla Kent projesi kaç lot verir? Kaç adet Gayrimenkul Sertifikası gerekiyor?

Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesinin halka arzı için tale toplama süreci başladı. Peki Damla Kent projesi kaç lot verir? Kaç sertifika bir daire ediyor? Kaç adet Gayrimenkul Sertifikası almak gerekiyor? İşte cevaplar...

05 Ağustos 2025 | 12:10
Son Güncellenme: 05 Ağustos 2025 | 12:37
Damla Kent projesi kaç lot verir? Kaç adet Gayrimenkul Sertifikası gerekiyor?

Gayrimenkul Sertifikası, Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile yatırımcılarla buluşuyor. Peki Damla Kent projesi kaç lot veriyor, bir daire almak için kaç sertifika toplamak gerekli?

KAÇ ADET GAYRİMENKUL SERTİFİKASI ALMAK GEREKİYOR?

Damla Kent projesinde sertifikalar, lota karşılık geliyor gibi düşünülebilir. Ev almak isteyenlerin alması gereken Gayrimenkul Sertifikası, evin büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor.

Halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise genel olarak şöyle:

  • 62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika, 
  • 88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika, 
  • 144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika, 
  • 194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika

BİR GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NE KADAR?

 Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 lira olarak belirlendi. Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabiliyor.

DAMLA KENT HALKA ARZ BİLGİLERİ

İhraççı: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO)
Halka Arz Fiyatı: 7,59 TL
Talep Toplama Tarihi: 4-5-6-7-8 Ağustos 2025
Arsa Sahibi: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Halka Arza Konu Proje: Damla Kent Projesi
Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı
Dağıtım Yöntemi: Oransal Dağıtım Yöntemi
Halka Arz Miktarı: 1.923.481.733 Adet Sertifika ( Ek satış dahil: 2.820.593.495 Adet)
Halka Arz Büyüklüğü: 14.599.226.657 TL (Ek satış dahil: 21.408.304.627 TL)
Halka Arz İskontosu: %24,10
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama
Planlanan Tahsisat  Grupları: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar / Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
Fiyat İstikrarı: Brüt Halka Arz Büyüklüğünün %5’ine kadar. 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

YATIRIMCILAR İÇİN ÜÇ FARKLI SEÇENEK VAR

Seçeneklerden ilki eve sahip olmak. Konut Edinme Hakkı'nda (Asli Edim) yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirebilir ve proje bitince istediği eve sahip olabilir.

Bir diğer seçenek Nakit Kazanma Hakkı (Tali Edim). Bu seçenekte yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.

Son olarak Alım-Satım (Hisse Gibi İşlem) da söz konusu. İlk iki seçeneği tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satabilir.

YALNIZCA İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR MI BAŞVURABİLECEK?

Her daireye ilişkin sertifika sayısı farklı. Dairenin katı, cephesi, manzarası gibi özellikleri nedeniyle oluşan değer farkına şerefiye farkı deniyor.

İSTENEN EV İÇİN GEREKEN GAYRİMENKUL SERTİFİKASI SAYISINI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Her bir daire için kaç sertifika gerektiği bilgisi, halka arz sürecinde yayınlanan izahname seti eklerinde ve projenin resmi web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. "https://proje.gayrimenkulsertifika.com/" websitesi üzerinden evleri görmek mümkün.
