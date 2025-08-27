ARA
DOLAR
41,04
0,02%
DOLAR
EURO
47,77
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
4478,48
0,03%
GRAM ALTIN
BIST 100
11359,01
-1,48%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Teknoloji
  • Gerçekleşirse Silikon Vadisi tarihindeki en büyük çalışan hisse senedi satışlarından biri olabilir

Gerçekleşirse Silikon Vadisi tarihindeki en büyük çalışan hisse senedi satışlarından biri olabilir

Yapay zeka şirketi OpenAI, çalışanlarının elindeki hisselerin satış potansiyelinde büyük bir artış olduğunu duyurdu. Yapılan değerlendirmelere göre satışların toplam değerinin 8 milyar doları geçebileceği öngörülüyor.


Gerçekleşirse Silikon Vadisi tarihindeki en büyük çalışan hisse senedi satışlarından biri olabilir

Yapay zeka robotu ChatGPT'nin üreticisi OpenAI, çalışanlarının hisse satış potansiyelinde önemli bir artış olduğunu açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, bu satışların toplam değerinin 8 milyar doları aşabileceği öngörülüyor. Bu olağanüstü finansal hareket, şirketin hızlı büyümesini ve artan piyasa değerini gözler önüne seriyor.

Söz konusu hisse satışları, OpenAI'nin piyasa değerlemesindeki yükselişle doğrudan bağlantılı. Şirketin, Microsoft ile olan stratejik ortaklığı ve ChatGPT gibi yenilikçi ürünlerinin küresel ölçekte kabul görmesi, yatırımcıların şirkete olan güvenini artırıyor. 

Yatırımcıların yapay zeka girişimlerine olan iştahını artıracak

Investing.com'da yer alan habere göre; konuya yakın kaynaklar, bu gelişmenin OpenAI'nin finansal tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor. Teklif, Silikon Vadisi tarihindeki en büyük çalışan hisse senedi satışlarından biri olacak. 

Bu gelişme, artan gelir büyümesiyle birlikte yatırımcıların yapay zeka girişimlerine olan iştahını artırdı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL