Nvidia'nın Çinli rakibinden yüzde 4000'lik ralli

CNBC'nin Cambricon’un verilerine dayandırdığı haberine göre, şirketin yılın ilk yarısındaki geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.000’den fazla artarak 2,88 milyar yuan’a (402,7 milyon dolar) ulaştı. Net kâr ise 1,04 milyar yuan ile şirket tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Buna karşın Cambricon’un gelirleri, yalnızca Şubat-Nisan döneminde 44 milyar dolar gelir bildiren Nvidia’nın seviyesinin oldukça gerisinde kalıyor. Nvidia, bugün mali ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayacak.

Cambricon’un yükselişi, Çinli teknoloji şirketlerinin Amerikan teknolojisine erişim konusunda yaşadığı kısıtlamalarla da bağlantılı.

ABD, bu yılın başlarında Nvidia’nın Çin’e H20 model çip satışını engellemiş, daha sonra ihracata izin verilmiş ancak satışlardan elde edilen gelirin yüzde 15’inin ABD hükümetiyle paylaşılması şart koşulmuştu.

Pekin yönetiminin de yerli şirketleri Nvidia’nın H20 çiplerini almaktan vazgeçirmeye çalıştığı bildirildi.

Çinli teknoloji devleri, hem temin edebildikleri Nvidia donanımlarını hem de yerli üretim çipleri kullanıyor. Bu durum, Cambricon gibi şirketlerin büyümesine katkı sağlıyor.

S&P Capital IQ verilerine göre Cambricon’un hisseleri bu yıl iki kattan fazla değer kazandı ve şirketin piyasa değerine 40 milyar dolardan fazla eklendi. Şirketin toplam değeri yaklaşık 80 milyar dolara ulaştı.

Nvidia’nın avantajı yalnızca donanım üretiminde değil, aynı zamanda geliştiricilerin yoğun şekilde kullandığı yazılım ekosisteminde de öne çıkıyor. Cambricon, yazılım alanında da ilerlemeler kaydettiğini ve yeni nesil donanımlar üzerinde çalıştığını duyurdu.