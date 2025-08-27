Çin’de sanayi şirketlerinin karları geriledi

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ABD ile tarife sorununun çözülmemesinin yarattığı belirsizliğin etkisiyle Temmuz ayında da düşüş kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,80 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Temmuz 2025'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 azaldı. Karlılıktaki mayıs ve haziran aylarında kaydedilen düşüş temmuzda azalarak da olsa devam etti.

Analistler, Çinli şirketlerin, ABD ile Çin arasında devam eden tarife müzakerelerinin halen anlaşmayla sonuçlanmamış olmasının yarattığı belirsizliğinin etkilerini hissettiği değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi şirketlerinin karları, yılın ilk 7 ayında yüzde 1,7 azaldı. Böylece karlılıkta ilk 4 ayda kaydedilen yüzde 1,4'lik artış son 3 ayda negatife döndü.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, mayısta yüzde 9,1, haziranda ise yüzde 2,8 azalmıştı.