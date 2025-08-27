ARA
DOLAR
41,05
0,04%
DOLAR
EURO
47,92
0,33%
EURO
GRAM ALTIN
4469,38
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
11359,01
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Çin’de sanayi şirketlerinin karları geriledi

Sanayi şirketlerinin karları geçen ay yıllık bazda yüzde 1,5 düşerken, yılın ilk 7 ayında toplam karlar yüzde 1,7 azaldı.


Çin’de sanayi şirketlerinin karları geriledi

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ABD ile tarife sorununun çözülmemesinin yarattığı belirsizliğin etkisiyle Temmuz ayında da düşüş kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,80 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Temmuz 2025'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 azaldı. Karlılıktaki mayıs ve haziran aylarında kaydedilen düşüş temmuzda azalarak da olsa devam etti.

Analistler, Çinli şirketlerin, ABD ile Çin arasında devam eden tarife müzakerelerinin halen anlaşmayla sonuçlanmamış olmasının yarattığı belirsizliğinin etkilerini hissettiği değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi şirketlerinin karları, yılın ilk 7 ayında yüzde 1,7 azaldı. Böylece karlılıkta ilk 4 ayda kaydedilen yüzde 1,4'lik artış son 3 ayda negatife döndü.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, mayısta yüzde 9,1, haziranda ise yüzde 2,8 azalmıştı.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL