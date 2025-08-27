ABD'li perakende devi beklentilerini açıkladı, hisseleri yükseldi

CNBC'nin haberine göre hisse başına düzeltilmiş kar 56 sent oldu. Analistlerin beklentisi 29 sent seviyesindeydi. Gelir ise 3,35 milyar dolar olarak açıklandı ve 3,32 milyar dolarlık piyasa öngörüsünü aştı.

Buna karşın, satışlarda gerileme sürdü. Net satışlar geçen yılın aynı dönemindeki 3,53 milyar dolardan düşerken, karşılaştırılabilir satışlar yüzde 4,2 azaldı. Şirket, yıl geneli için satışların yüzde 5 ila 6 arasında düşmesini bekliyor.

Daha önce bu oran yüzde 5 ila 7 aralığında öngörülmüştü. Yıl sonu için düzeltilmiş hisse başına kâr beklentisi ise 50 ila 80 sent olarak güncellendi.

Kohl’s, son üç yıldır üst üste gelir kaybı yaşarken piyasa değeri de 2021 sonunda yaklaşık 7 milyar dolardan 1,5 milyar dolara geriledi. Şirket aynı dönemde üç farklı CEO değişikliğine gitti. Michelle Gass’ın 2022 sonunda ayrılmasının ardından göreve gelen Tom Kingsbury, ardından Ashley Buchanan’a bırakmıştı. Ancak Buchanan, göreve başlamasından dört aydan kısa bir süre sonra şirketle yollarını ayırdı. Kohl’s, 2019’dan beri yönetim kurulunda bulunan Michael Bender’i geçici CEO olarak atadı.

Şirket, mart ayında tedarikçilerine ödeme vadelerinde değişiklik yapıldığını bildirdi. Açıklamada, bu adımın operasyonların daha verimli yürütülmesi amacıyla atıldığı belirtildi.

Geçici CEO Michael Bender, ikinci çeyrek sonuçlarının şirketin 2025 hedefleri doğrultusunda kaydettiği ilerlemeyi gösterdiğini söyledi.