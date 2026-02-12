Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Gözler 2026 mazot ve gübre desteği ödemelerinde

2026 yılı tarımsal destekleme takvimi kapsamında, çiftçilerin en büyük gider kalemi olan mazot ve gübre desteği ödemeleri Şubat ayının ikinci yarısı itibarıyla öncelikli gündem maddesi haline geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni destekleme modeliyle birlikte ödeme süreçlerini daha düzenli hale getirmeyi hedefliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin heyecanla beklediği 2026 yılı mazot ve gübre desteği ödemeleri için henüz net bir takvim açıklamadı. Bakanlığın bu kritik desteği Şubat ayı sonu ile Mart ayı başında "Temel Destek" paketi kapsamında hesaplara aktarması bekleniyor.
Resmi makamlardan gelen son bilgiler ışığında güncel durum şu şekildedir:
Çiftçilere 1,6 Milyar Liralık Dev Destek
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz günlerde çiftçilere toplamda 1 milyar 623 milyon TL tutarında tarımsal destek ödemesi yapıldığını duyurdu. Bu dev bütçenin dağılımı ise şöyle gerçekleşti:
Arıcılık Desteği: 1 milyar 364 milyon 458 bin TL
Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 174 milyon 132 bin TL
Küçükbaş Hayvancılık Desteği: 44 milyon 102 bin TL
Kırsal Kalkınma Yatırımları: 37 milyon 916 bin TL
Sertifikalı Tohum Üretimi: 2 milyon 959 bin TL
Mazot ve Gübre Desteği (Temel Destek) Ne Zaman?
Mazot ve gübre desteği için resmi tarih henüz paylaşılmasa da, Bakanlığın geçmiş yıllardaki uygulamaları ve bu yıla dair projeksiyonlar ışığında ödemelerin Şubat ayının son haftası veya Mart ayı başında yapılacağı öngörülüyor. Çiftçilerin üretim sezonuna hazırlık yapabilmeleri adına bu tarihler kritik önem taşıyor.
e-Devlet Sorgulama Ekranı
Hangi desteğin hesabınıza yatıp yatmadığını veya hak ettiğiniz tutarları kontrol etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:
e-Devlet sistemine T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Arama kısmına "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)" yazın.
Karşınıza çıkan ekran üzerinden "Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama" sekmesine tıklayarak detaylı bilgiye ulaşın.