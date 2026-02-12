Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Gözler 2026 mazot ve gübre desteği ödemelerinde

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin heyecanla beklediği 2026 yılı mazot ve gübre desteği ödemeleri için henüz net bir takvim açıklamadı. Bakanlığın bu kritik desteği Şubat ayı sonu ile Mart ayı başında "Temel Destek" paketi kapsamında hesaplara aktarması bekleniyor.

Resmi makamlardan gelen son bilgiler ışığında güncel durum şu şekildedir:

Çiftçilere 1,6 Milyar Liralık Dev Destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz günlerde çiftçilere toplamda 1 milyar 623 milyon TL tutarında tarımsal destek ödemesi yapıldığını duyurdu. Bu dev bütçenin dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Arıcılık Desteği: 1 milyar 364 milyon 458 bin TL

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 174 milyon 132 bin TL

Küçükbaş Hayvancılık Desteği: 44 milyon 102 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları: 37 milyon 916 bin TL

Sertifikalı Tohum Üretimi: 2 milyon 959 bin TL