AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2026 AÖF kayıt yenileme işlemleri

Kayıt yenileme süreci 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da başlamış olup, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 22.00’de sona erecektir. Öğrencilerin en geç bu tarihe kadar ders seçimlerini yapması, ödemelerini ise aynı gün saat 22.30’a kadar tamamlaması gerekmektedir. Fakülte bu dönemde ders ataması yapmayacağı için her öğrencinin e-Devlet veya öğrenci şifresiyle aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden derslerini kendisinin seçmesi zorunludur.