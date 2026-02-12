ARA
  • AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2026 AÖF kayıt yenileme işlemleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin heyecanla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme süreci başladı. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2026 AÖF kayıt yenileme işlemleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için kritik süreç başladı. 2025-2026 Bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri için belirlenen takvimde artık son günlere giriliyor.

Kayıt yenileme süreci 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da başlamış olup, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 22.00’de sona erecektir. Öğrencilerin en geç bu tarihe kadar ders seçimlerini yapması, ödemelerini ise aynı gün saat 22.30’a kadar tamamlaması gerekmektedir. Fakülte bu dönemde ders ataması yapmayacağı için her öğrencinin e-Devlet veya öğrenci şifresiyle aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden derslerini kendisinin seçmesi zorunludur.

 

Ders seçimi sırasında öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi ve 10 ders sınırını aşmamak kaydıyla seçim yapabilecektir. Unutulmamalıdır ki ders seçimi onaylanmadan banka sisteminde ödeme bilgisi oluşmamaktadır. Ödemeler kredi kartı, banka kartı, Ziraat Bankası ATM'leri veya mobil/internet bankacılığı kanallarıyla gerçekleştirilebilir. Ödeme yaparken bu tutarın eski dönem borcuna değil, doğrudan 2025-2026 Bahar dönemi kayıt bedeline ait olduğu mutlaka teyit edilmelidir.

 

İşlemlerini tamamlayan öğrencilerin aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki “Kayıt Bilgi” butonu üzerinden kayıt durumlarını son kez kontrol etmeleri büyük önem arz etmektedir. Kaydı onaylanan öğrenciler, kayıt süresi bitene kadar ek bir ücret ödemeden seçtikleri derslerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
