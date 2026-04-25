TOKİ diğer kategorisi ne zaman çekilecek? TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihleri sıralaması

İstanbul için beklenen dev konut maratonunda perde bugün açıldı. Binlerce İstanbullunun gözü kulağı noter huzurunda yapılacak çekilişlere çevrilmişken, TOKİ İstanbul kura çekimi bugün itibarıyla resmen start aldı.
TOKİ Kura Takvimi ve Saatleri
Bugün başlayan TOKİ İstanbul kura çekim maratonu toplam 3 gün sürecek. Çekilişler 25-26-27 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve her gün saat 14:00'te noter huzurunda başlayacak.
Çekiliş Yeri ve İzleme Kanalları
Kura, şehrin en merkezi noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kurulan özel alanda düzenleniyor. Vatandaşlar çekilişi yerinde izleyebildiği gibi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden de tüm süreci canlı olarak takip edebiliyor.
2 TOKİ diğer kategorisi ne zaman çekilecek?
Kategori Bazlı Çekiliş Sıralaması
Kura çekim süreci, daha önceki projelerde olduğu gibi belirli bir öncelik sırasına göre ilerliyor:
Öncelikli Kategoriler (Bugün): Şehit Yakınları, Engelli ve Emekli kategorileri için çekilişler yapılıyor.
Ara Kategoriler (26 Nisan): Genç ve Üç Çocuk ve Üzeri kategorilerinin hak sahipleri belirlenecek.
Genel Kontenjan (27 Nisan): Diğer kategorisi ve önceki etaplarda ismi çıkmayan tüm başvuru sahipleri için son kura çekilişi gerçekleştirilerek süreç tamamlanacak.
Sonuç Sorgulama
Noter onayının ardından kesinleşen isim listeleri, gün sonunda e-Devlet üzerinden ve TOKİ'nin resmi internet sitesinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecektir.