İstanbul TOKİ kuraları çekildi mi? İstanbul TOKİ sonuçları açıklandı mı?

Sonuç Sorgulama Yöntemleri

Vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarını şu üç temel platform üzerinden teyit edebilirler:

e-Devlet Kapısı: En hızlı ve kesin yöntemdir. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" hizmetleri altındaki "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından durumunuzu anlık görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Satış ve Çekiliş" bölümünden ilçelere ve kategorilere göre ayrılmış PDF isim listelerini indirebilirsiniz.

Canlı Yayın (YouTube): Çekiliş anını ve noter tarafından okunan isimleri anlık olarak TOKİ’nin resmi YouTube kanalından izleyebilirsiniz.