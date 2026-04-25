  • İstanbul TOKİ kuraları çekildi mi? İstanbul TOKİ sonuçları açıklandı mı?

İstanbul TOKİ kuraları çekildi mi? İstanbul TOKİ sonuçları açıklandı mı?

İstanbul TOKİ kura çekilişi bugün (25 Nisan Cumartesi) saat 14.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde büyük bir heyecanla başladı. Peki İstanbul TOKİ kuraları çekildi mi? İstanbul TOKİ sonuçları açıklandı mı?

Ekonomist
İstanbul TOKİ kuraları çekildi mi? İstanbul TOKİ sonuçları açıklandı mı?

100 bin sosyal konut projesi kapsamında  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen bu çekilişler, toplamda 3 gün sürecek ve her gün noter huzurunda hak sahipleri belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen TOKİ İstanbul kura çekimi, bugün (25 Nisan 2026 Cumartesi) Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde saat 14.00 itibarıyla büyük bir coşkuyla başladı.

100 bin sosyal konut projesinin en kritik ayağı olan İstanbul çekilişleri, toplamda 3 gün sürecek ve her gün noter huzurunda yeni hak sahipleri belirlenecek.

İstanbul Kura Takvimi ve Kategoriler

Kura süreci, adayların başvuru yaptığı kontenjanlara göre şu takvimle ilerlemektedir:

25 Nisan Cumartesi (Bugün): Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri, Engelli ve Emekli vatandaşlar.

26 Nisan Pazar: Gençler ve 3 Çocuklu Aileler.

27 Nisan Pazartesi: Diğer tüm başvurular ve yedek listelerin belirlenmesi.

Sonuç Sorgulama Yöntemleri

Vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarını şu üç temel platform üzerinden teyit edebilirler:

e-Devlet Kapısı: En hızlı ve kesin yöntemdir. Sisteme giriş yaptıktan sonra "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" hizmetleri altındaki "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından durumunuzu anlık görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Satış ve Çekiliş" bölümünden ilçelere ve kategorilere göre ayrılmış PDF isim listelerini indirebilirsiniz.

Canlı Yayın (YouTube): Çekiliş anını ve noter tarafından okunan isimleri anlık olarak TOKİ’nin resmi YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

Ödeme ve Vade Bilgileri Hatırlatması

İstanbul projesinde hak kazanan vatandaşlar için sunulan finansal şartlar şöyledir:

Peşinat: Konut bedelinin %10'u (195.000 TL ile 295.000 TL arasında değişen miktarlar).

Vade: 240 ay (20 yıl) vade imkanı.

Taksit: Konut tipine göre 7.313 TL'den başlayan aylık ödemeler.

Kurada ismi çıkmayanların başvuru ücreti iade edilecek. Asil veya yedek listede yer alamayan vatandaşların başvuru bedelleri (5000 TL), kura süreci tamamlandıktan sonra 5 iş günü içerisinde başvuru yaptıkları banka hesaplarına iade edilecek.
 
