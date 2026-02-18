İstanbul’da Silivri, Başakşehir ve Hadımköy gibi yüksek kesimlerde kar yağışı lapa lapa etkisini gösterirken, milyonlarca öğrenci ve velinin gözü Valilikten gelecek "kar tatili" haberine kilitlendi.
İstanbul'da Yarın (19 Şubat) Okullar Tatil Mi?
İstanbul Valiliği tarafından 19 Şubat 2026 Perşembe günü için henüz bir tatil kararı açıklanmadı.
Eğitim-öğretim faaliyetleri, resmi bir duyuru gelmediği sürece mevcut planlamaya göre devam edecektir.
AKOM ve Meteoroloji’nin uyarılarına göre karayelin etkisiyle sıcaklıkların gece saatlerinde daha da düşmesi bekleniyor. Eğer yağış ulaşımı ciddi şekilde aksatacak bir buzlanmaya dönüşürse, Valiliğin gece geç saatlerde veya sabahın ilk ışıklarında bir karar alması muhtemeldir.
Hava Durumu ve Uyarılar
Karın Etkisi: Avrupa Yakası'nın batı ve kuzey ilçelerinde kar yağışı belirginleşmiş durumda. Ancak kent merkezinde yağışın daha çok "sulu kar" şeklinde seyretmesi, tatil ihtimalini zayıflatan bir etken olarak görülüyor.
Sıcaklık: Gece sıcaklıklarının 2°C'ye kadar düşmesi, özellikle sabah saatlerinde yüksek bölgelerde buzlanma riski oluşturabilir.
Yarın: 19 Şubat Perşembe günü kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini azaltarak yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakması bekleniyor.