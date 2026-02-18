ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Okullar yarın tatil mi? 19 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi?

Okullar yarın tatil mi? 19 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul’da Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı etkisini gösterirken, herkesin gözü kulağı Valilikten gelecek "tatil" haberine çevrildi. Peki Okullar yarın tatil mi? 19 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Okullar yarın tatil mi? 19 Şubat İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul’da Silivri, Başakşehir ve Hadımköy gibi yüksek kesimlerde kar yağışı lapa lapa etkisini gösterirken, milyonlarca öğrenci ve velinin gözü Valilikten gelecek "kar tatili" haberine kilitlendi.

İstanbul'da Yarın (19 Şubat) Okullar Tatil Mi?

 İstanbul Valiliği tarafından 19 Şubat 2026 Perşembe günü için henüz bir tatil kararı açıklanmadı.

Eğitim-öğretim faaliyetleri, resmi bir duyuru gelmediği sürece mevcut planlamaya göre devam edecektir.

AKOM ve Meteoroloji’nin uyarılarına göre karayelin etkisiyle sıcaklıkların gece saatlerinde daha da düşmesi bekleniyor. Eğer yağış ulaşımı ciddi şekilde aksatacak bir buzlanmaya dönüşürse, Valiliğin gece geç saatlerde veya sabahın ilk ışıklarında bir karar alması muhtemeldir.

Hava Durumu ve Uyarılar

Karın Etkisi: Avrupa Yakası'nın batı ve kuzey ilçelerinde kar yağışı belirginleşmiş durumda. Ancak kent merkezinde yağışın daha çok "sulu kar" şeklinde seyretmesi, tatil ihtimalini zayıflatan bir etken olarak görülüyor.

Sıcaklık: Gece sıcaklıklarının 2°C'ye kadar düşmesi, özellikle sabah saatlerinde yüksek bölgelerde buzlanma riski oluşturabilir.

Yarın: 19 Şubat Perşembe günü kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini azaltarak yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakması bekleniyor.

 

Unutmayın ki yarın aynı zamanda Ramazan ayının ilk günü. İstanbul'da ilk imsak 06:22'de gerçekleşecek. Hem ilk oruç heyecanı hem de soğuk hava dalgası nedeniyle dışarı çıkacak olan vatandaşların özellikle sabah saatlerinde dikkatli olması öneriliyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL