Hava Durumu ve Uyarılar

Karın Etkisi: Avrupa Yakası'nın batı ve kuzey ilçelerinde kar yağışı belirginleşmiş durumda. Ancak kent merkezinde yağışın daha çok "sulu kar" şeklinde seyretmesi, tatil ihtimalini zayıflatan bir etken olarak görülüyor.

Sıcaklık: Gece sıcaklıklarının 2°C'ye kadar düşmesi, özellikle sabah saatlerinde yüksek bölgelerde buzlanma riski oluşturabilir.

Yarın: 19 Şubat Perşembe günü kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini azaltarak yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakması bekleniyor.