Kurban Bayramı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Tatil Süresi Kaç Gün?

Mevcut yasal düzenlemeye göre Kurban Bayramı tatili, arife günü öğleden sonra başladığı için toplamda 4,5 gün sürüyor. Ancak 2026 takvimi, çalışanlar için "köprü" yaparak tatili uzatmak adına oldukça elverişli:

9 Günlük Tatil Fırsatı: Bayramın ilk günü Çarşamba’ya denk geldiği için, haftanın başındaki 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı (Arife sabahı) günleri idari izin veya şahsi izinle birleştirilirse, bir önceki hafta sonuyla beraber toplamda 9 günlük kesintisiz bir tatil imkânı doğuyor.

Resmi Durum: Şu an için resmi tatil 26 Mayıs Salı saat 13.00'te başlayıp 30 Mayıs Cumartesi akşamı sona eriyor. Pazar gününün de eklenmesiyle 5,5 günlük bir dinlenme süreci kesinleşmiş durumda.