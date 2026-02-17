ARA
Kurban Bayramı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

2026 yılı Kurban Bayramı takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre netleşti. Bu yıl bayram, Mayıs ayının son günlerine denk gelerek bahar tadında bir tatil fırsatı sunuyor. Peki Kurban Bayramı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ekonomist
Ekonomist
Kurban Bayramı 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Bahar sıcaklarının hissedilmeye başladığı bu dönemde, bayram heyecanı 26 Mayıs’taki arife günüyle başlayacak.

2026 Kurban Bayramı Tarihleri

Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım Gün)

1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Tatil Süresi Kaç Gün?

Mevcut yasal düzenlemeye göre Kurban Bayramı tatili, arife günü öğleden sonra başladığı için toplamda 4,5 gün sürüyor. Ancak 2026 takvimi, çalışanlar için "köprü" yaparak tatili uzatmak adına oldukça elverişli:

9 Günlük Tatil Fırsatı: Bayramın ilk günü Çarşamba’ya denk geldiği için, haftanın başındaki 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı (Arife sabahı) günleri idari izin veya şahsi izinle birleştirilirse, bir önceki hafta sonuyla beraber toplamda 9 günlük kesintisiz bir tatil imkânı doğuyor.

Resmi Durum: Şu an için resmi tatil 26 Mayıs Salı saat 13.00'te başlayıp 30 Mayıs Cumartesi akşamı sona eriyor. Pazar gününün de eklenmesiyle 5,5 günlük bir dinlenme süreci kesinleşmiş durumda.

Mayıs sonu, Ege ve Akdeniz kıyılarında deniz sezonunun en keyifli başladığı zamanlardan biri olduğu için turizm bölgelerinde yoğunluk yaşanması muhtemeldir. 9 günlük tatil kararına ilişkin resmi açıklama genellikle bayramdan yaklaşık 2-3 hafta önce yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından gelmektedir.
