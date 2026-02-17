KPSS 2026 ne zaman? Ortaöğretim, Lisans-Önlisans- KPSS başvuruları hangi tarihlerde alınacak?

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Kritik Noktalar

Geç Başvuru Günü: Belirtilen normal başvuru tarihlerini kaçıranlar için her oturumun ardından yaklaşık 10-15 gün sonra "Geç Başvuru Günü" tanımlanmaktadır. Bu tarihlerde yapılan başvurularda sınav ücreti genellikle %50 artırımlı olarak ödenir.

Başvuru Merkezi: Tüm işlemler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da e-Devlet aracılığıyla dijital ortamda tamamlanabilmektedir. Fotoğrafı güncel olmayan adayların en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne gitmesi gerekebilir.

Puan Geçerliliği: 2026 yılında alacağınız puanlar, çift yıl olması sebebiyle B grubu (düz memurluk) kadroları için 2028 yılına kadar geçerli olacaktır.