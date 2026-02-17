KPSS 2026 ne zaman? Ortaöğretim, Lisans-Önlisans- KPSS başvuruları hangi tarihlerde alınacak?

ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini resmi olarak yayımladı. İki yılda bir yapılan "çift yıl" sınavı olması nedeniyle hem memur adayları hem de öğretmen adayları için büyük önem taşıyan KPSS süreci, 2026 yılında yaz aylarında başlayıp sonbahara kadar devam edecek.
Başvurudan sonuç aşamasına kadar 2026 KPSS takviminin tam dökümü şu şekildedir:
2026 KPSS Sınav ve Başvuru Takvimi
|Sınav Oturumu
|Başvuru Tarihleri
|Sınav Tarihi
|Sonuç Tarihi
|KPSS Lisans (GY-GK & Eğitim Bil.)
|1 - 13 Temmuz 2026
|6 Eylül 2026
|7 Ekim 2026
|KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
|1 - 13 Temmuz 2026
|12-13 Eylül 2026
|7 Ekim 2026
|KPSS Önlisans
|29 Temmuz - 10 Ağustos 2026
|4 Ekim 2026
|30 Ekim 2026
|KPSS Ortaöğretim (Lise)
|27 Ağustos - 8 Eylül 2026
|25 Ekim 2026
|19 Kasım 2026
|KPSS DHBT
|22 - 30 Eylül 2026
|1 Kasım 2026
|25 Kasım 2026
Adayların Dikkat Etmesi Gereken Kritik Noktalar
Geç Başvuru Günü: Belirtilen normal başvuru tarihlerini kaçıranlar için her oturumun ardından yaklaşık 10-15 gün sonra "Geç Başvuru Günü" tanımlanmaktadır. Bu tarihlerde yapılan başvurularda sınav ücreti genellikle %50 artırımlı olarak ödenir.
Başvuru Merkezi: Tüm işlemler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da e-Devlet aracılığıyla dijital ortamda tamamlanabilmektedir. Fotoğrafı güncel olmayan adayların en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne gitmesi gerekebilir.
Puan Geçerliliği: 2026 yılında alacağınız puanlar, çift yıl olması sebebiyle B grubu (düz memurluk) kadroları için 2028 yılına kadar geçerli olacaktır.