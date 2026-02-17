ARA
  • KPSS 2026 ne zaman? Ortaöğretim, Lisans-Önlisans- KPSS başvuruları hangi tarihlerde alınacak?

2026 yılı, ÖSYM’nin iki yılda bir gerçekleştirdiği ve tüm öğrenim düzeylerini (Lisans, Önlisans, Ortaöğretim) kapsayan "çift yıl" sınav takvimi olması nedeniyle adaylar için büyük önem taşıyor. Peki KPSS 2026 ne zaman? Ortaöğretim, Lisans-Önlisans- KPSS başvuruları hangi tarihlerde alınacak?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

ÖSYM, 2026 yılı sınav takvimini resmi olarak yayımladı. İki yılda bir yapılan "çift yıl" sınavı olması nedeniyle hem memur adayları hem de öğretmen adayları için büyük önem taşıyan KPSS süreci, 2026 yılında yaz aylarında başlayıp sonbahara kadar devam edecek. 

Başvurudan sonuç aşamasına kadar 2026 KPSS takviminin tam dökümü şu şekildedir:

 2026 KPSS Sınav ve Başvuru Takvimi

Sınav OturumuBaşvuru TarihleriSınav TarihiSonuç Tarihi
KPSS Lisans (GY-GK & Eğitim Bil.)1 - 13 Temmuz 20266 Eylül 20267 Ekim 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi)1 - 13 Temmuz 202612-13 Eylül 20267 Ekim 2026
KPSS Önlisans29 Temmuz - 10 Ağustos 20264 Ekim 202630 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim (Lise)27 Ağustos - 8 Eylül 202625 Ekim 202619 Kasım 2026
KPSS DHBT22 - 30 Eylül 20261 Kasım 202625 Kasım 2026

Adayların Dikkat Etmesi Gereken Kritik Noktalar

Geç Başvuru Günü: Belirtilen normal başvuru tarihlerini kaçıranlar için her oturumun ardından yaklaşık 10-15 gün sonra "Geç Başvuru Günü" tanımlanmaktadır. Bu tarihlerde yapılan başvurularda sınav ücreti genellikle %50 artırımlı olarak ödenir.

Başvuru Merkezi: Tüm işlemler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da e-Devlet aracılığıyla dijital ortamda tamamlanabilmektedir. Fotoğrafı güncel olmayan adayların en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne gitmesi gerekebilir.

Puan Geçerliliği: 2026 yılında alacağınız puanlar, çift yıl olması sebebiyle B grubu (düz memurluk) kadroları için 2028 yılına kadar geçerli olacaktır.

2026 KPSS Tahmini Sınav Ücretleri

Henüz resmi kılavuz yayımlanmasa da piyasa öngörüleri ve önceki yıllardaki artış oranlarına göre oturum başı ücretlerin 550 TL ile 850 TL arasında değişmesi bekleniyor. Kesin rakamlar Temmuz ayında yayımlanacak başvuru kılavuzuyla netleşecektir.
