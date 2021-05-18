Bu yıl 525 milyon liralık yatırım yapmayı planlayan Başkent Doğalgaz, yapacağı yatırımlarla Ankara’nın beş ilçesine daha doğalgaz ulaştıracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara’nın 17 ilçesinde yaklaşık 1,9 milyon meskene doğalgaz taşıyan Başkentgaz, bu sene başlayacağı yeni yatırım dönemiyle şehrin her köşesine ulaşacak.

Başkentgaz, doğal gaz erişiminin bulunmadığı beş ilçe olan Ayaş, Çamlıdere, Nallıhan, Güdül ve Evren ilçelerine de bu yıl hizmet vermeye başlayacak. Beş ilçede ilk aboneler bu yıl doğalgaz kullanımına geçerken söz konusu yatırım programı beş yılda tamamlanacak.

Hali hazırda 13 bin kilometre doğalgaz dağıtım hattı bulunan şirket, yeni yatırım döneminde 13 bin kilometrelik daha boru hattı döşeyecek. Başkentgaz, Ankara’nın büyümesine paralel her yıl yaklaşık 70 bin yeni aboneye ulaşırken, Türkiye’de gaz dağıtım alanındaki ilk halka arzı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, bu yıl 525 milyon liralık yatırım öngördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Başkent Doğalgaz olarak bu yıl da yatırımlarımızı salgın şartlarında büyük bir dikkatle birer birer gerçekleştiriyoruz. 2013’ten bu yana hem mevcut şebekemizi yeniledik hem yeni yatırımlarımızı hız kesmeden gerçekleştirdik. Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesine 2017, Haymana ilçesine 2019, Bala ve Kalecik ilçelerine 2020 yılında doğalgaz hizmeti vermeye başladık. Bu ilçelerden Kalecik’e CNG yöntemiyle diğerlerine ise boru gazyla yatırım yaptık. Bu yılki yatırım programımızda ise Ankara’da gaz gitmemiş 5 ilçeye Ayaş, Güdül, Çamlıdere, Nallıhan ve Evren ilçelerine de gaz ulaştırmak var. Bu sayede 2021’de Ankara’da doğalgaz kullanmayan ilçe kalmayacak. Bu yıl başladığımız yatırımlarımız da 5 yıla yayılarak devam edecek. 2022 ve sonrasında gelen 5 yıllık dönem için de yaklaşık 2,5 milyar liralık bir yatırım planlıyoruz.”