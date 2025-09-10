Eksim Enerji kurulu gücünü 1.030 MW'a çıkarmayı hedefliyor

Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne katkı sunmayı misyon edinen Eksim Enerji, yeni projelerini devreye almaya ve kurulu gücünü yükseltmeye devam ediyor. Şirket, "2035 Yenilenebilir Enerji Hedefleri" doğrultusunda kapasite artırım çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmalar arasında yer alan ve yüksek rüzgar verimliliğiyle bilinen İstanbul-Silivri’deki Eksim Enerji RES tesisi, kapasite artışıyla 2025 sonunda 108 MW kurulu güce ulaşarak bölgenin enerji ihtiyacına önemli bir katkı sunacak.

“Ürettiğimiz temiz enerjiyle 1 milyon 230 bin hanenin ihtiyacı karşılanacak”

Türkiye’nin birçok bölgesinde stratejik yatırımları hayata geçirirken Silivri’nin ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizen Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay şunları söyledi:

"Silivri’de yer alan RES tesisimiz, 2014 yılından bu yana şirketimizin en yüksek verimlilikle çalışan ve en fazla elektrik üreten santrallerinden biri konumunda. Bu tesiste günümüze kadar 2,2 milyon MWh elektrik üretildi ve yaklaşık 760 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılandı. Şimdi ise işletmedeki 23 türbinimize ek olarak, 3 türbinimizi Bakanlık kabulü ile işletmeye aldık. İnşa halindeki 40,3 MW'lık kapasite artırım projemizi tamamlama yolunda ilerliyoruz. Kuruluşundan bu yana 100 Milyon USD yatırım gerçekleştirdiğimiz santralimizde, yıl sonuna kadar 5, önümüzdeki yıl ise 2 türbini daha devreye alacağız" dedi.

Rüzgar, güneş ve hidroelektrik santralleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışında yaklaşık 1.000 MW'lık kurulu güce ulaştıklarını belirten Arkın Akbay, “Yurtdışı yatırımlarımızla birlikte 930 MW olan kurulu gücümüzü, yıl sonunda 1.030 MW'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu büyüme, şirketimizi yenilenebilir enerjide ilk 10 ve rüzgar enerjisinde ise ilk 3 oyuncu arasına taşıyacak. Yaklaşık 1 milyon 230 bin hanenin enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılanmış olacak” ifadelerini kullandı.

İç Anadolu’nun rüzgarı Eksim ile artacak

Eksim Enerji’nin yatırım hamleleri, yalnızca kapasite artışıyla sınırlı değil. Tokat‘ın Killik ilçesinde kapasite artışını tamamlayarak 101 MW’a ulaşan Şirket, Yozgat ve Karaman’da yeni santral inşalarına da devam ediyor. Karaman’da 70 MW ve Yozgat’ta 56 MW kurulu gücü hedefleyen şirket, bu yıl içerisinde tamamladığı 150 MW’lık Geyve RES ve 191 MW’lık Viranşehir GES projeleriyle birlikte yılın enerji şirketi olmaya aday.

