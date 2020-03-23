Türkiye’de 3 dağıtım bölgesindeki 21 milyonu aşkın kullanıcıya elektrik dağıtımından sorumlu Enerjisa, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bazı planlı kesinti çalışmalarına ara verdi.
Şirketin AYEDAŞ bölgesindeki İstanbul Anadolu Yakası, Başkent EDAŞ bölgesindeki Ankara, Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale ile Toroslar EDAŞ bölgesindeki Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis’te gerçekleştirilmesi planlanan elektrik kesintileri ertelendi.
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