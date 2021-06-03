Farklı sektörlerden iş dünyasının önemli isimleri Capital ve Ekonomist dergilerinin webinar serisi New Future’da biraraya geldi. “New Future: Dijitali Şekillendirecek Trendler” adlı toplantıda liderler geleceğe damga vuracak teknolojileri gündeme taşıdı.

Uzun yıllardır iş dünyasının ajandasında ilk sırada yer alan başlıklardan biri olan dijitalleşme pandemi süreciyle birlikte büyük bir ivme kazandı. Yapay zeka, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, dijital dönüşüm gibi konular tüm sektörleri yeniden şekillendirmeye başladı. Ürün ve hizmetlerden üretim ve satış süreçlerine kadar tüm süreçleri etkileyen bu değişim Capital ve Ekonomist dergilerinin webinar serisi “New Future: Dijitali Şekillendirecek Trendler” toplantısında masaya yatırıldı. Akbank ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Ebru Fırat Tayman’ın açılış konuşmasıyla başladı.

BSH Ev Aletleri Global D2C Başkanı Ayşenur Evcil, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, DeFacto CIO’su Cengiz Gürer ve Akbank Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Dr. İlker Altıntaş’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü ise Capital Dergisi Yazı İşleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel yürüttü.

SANAL GERÇEKLİĞE YATIRIM

Etkinlikte farklı sektörlerden dört lider geleceğe hangi trendlerin damga vuracağını anlattı. 130 ülkeyi kapsayan bir bölgenin dijital stratejilerine liderlik eden BSH Ev Aletleri Global D2C Başkanı Ayşenur Evcil, tüketicilere yönelik kişisel ürün ve servisler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Şu anda akıllı telefonlarına bağlı olan tüketicilerin önümüzdeki dönemde dokuz farklı alete bağlı olacağına dikkat çeken Evcil, “Akıllı evlerle birlikte daha çok gündeme gelen akıllı cihaz konusunu çok yakında takip ediyoruz. Beyaz eşyaların içine yerleştirdiğimiz sensörler sayesinde değer önerisinde bulunuyoruz. Mesela bir kamerayla buzdolabınızın içinde ne olduğunu görebiliyorsunuz. Cihazlar aile tüketim alışkanlıklarınıza göre size uygun fikirler verebiliyor” dedi.

Takip ettikleri trendlerin müşteri odaklı olduğuna dikkat çeken Evcil, uçtan uca deneyim sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Perakende noktalarındaki deneyimi dijitale taşımayı hedefleyen BSH, bu doğrultuda çoklu kanal stratejisine yatırım yapıyor. Evcil, “Beyaz eşya kararında deneyim önemli. Bu noktada sanal gerçeklik teknolojilerini dijitale taşmak önceliklerimiz arasında. Farklı kullanıcı deneyimlerini tüketiciyle buluşturmayı hedefliyoruz. Buralarda yatırımlarımız devam ediyor. Ürün deneyimi konusunda pilot çalışmalar yapıyoruz. Satış sonrası hizmetler ve lojistik alanında yatırımlarımız devam ediyor” diye konuştu.

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu ise geleceği şekillendirecek trendlerin başında 5G’nin geldiğini söyledi. Bu konuda iki önemli örneğe dikkat çeken Karakullukçu sözlerine şu şekilde devam etti: “Basket maçını sahada gibi izleme imkanı veren teknolojilerden, hareket halindeki ambulanstaki hastayı farklı bir kıtadan tedavi eden doktor gibi farklı örnekler gördük. Bunlar ne kadar hızlı hayatımıza girer bu farklı bir konu ama bu tarz denemelerin hayata geçmesi için uğraşan bir savunma sanayi var. Bunların mümkün olması için 5G’ye ihtiyaç var ve bunların izliyor olacağız.” Telekom sektörünün gündemindeki diğer bu konu da yapay zeka.. Bu süreci insanları robotlarla değiştirmek değilde teknolojinin nimetlerini insanların kullanıma açmak olarak değerlendiren Karakullukçu, yapay zekada telesağlık konusunun gündeme geleceğini belirtti. Karakullukçu’ya göre üçüncü önemli konu da siber güvenlik. Dünyanın siber güvenlik risklerinin tamamına hazır olmadığına dikkat çeken Karakullukçu, bu alanda yatırımların artacağına dikkat çekti. Telekom şirketlerinin odaklandığı diğer konunun da finansal teknolojiler olduğunu söyleyen Karakullukçu, “Artan e-ticaretle birlikte dijital ödeme çözümlerinin önemi arttı. Bizim de bu alanda hayata geçirdiğimiz çözümlerimiz var” dedi.

2021 ROBOT YILI

Pandemiyle birlikte tüketicilerin tercihlerinin değiştiğine dikkat çeken DeFacto CIO’su Cengiz Gürer, e-ticaretin perakende sektöründeki ciro payının yüzde 4’ten yüzde 25’lere geldiğine dikkat çekti. 2023’te bu rakamın yüzde 50’lere gelmesini beklediklerini söyleyen Gürer, “İkinci önemli değişimi ilk kez e-ticaretten alışveriş yapan müşterilerde yaşandı. Bazı aylarda yeni müşteri oranımız yüzde 75’lere geldi. Biz bunu yüzde 50’lerde kampanya yaptığımız önemli günlerde görmüştük. Bu değişimi görünce omnichannel teknolojilere yatırım yapıyoruz” diye konuştu. Offline mağazaların birer deneyim mağazasına dönüştüğüne dikkat keçen Gürer, akıllı mağaza konseptini tüm mağazalara kopyalayacaklarını belirtti. Kullanıcı alışveriş deneyimini iyileştiren alt yapılara yatırım yaptıklarını söyleyen Gürer sözlerine şu şekilde devam etti: “Müşteriyi tanıma ve tüm kanallardan omnichannel deneyimi yaşayabilmesi çok önemli. Müşterimiz daha iyi tanımak ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak istiyoruz. Diğer konu oyunlaştırma. Keyifli bir alışveriş deneyimi yaratmak istiyoruz. Stok verimizi analiz eden yapay zeka algoritmaları geliştiriyoruz.” Bu seneyi robot yılı ilan ettiklerini söyleyen Gürer, şirketteki tüm fonksiyonların tekrar işlerini robotlara yaptırmaya başlayacaklarını belirtti.

ODAKTA YAPAY ZEKA VAR

Geleceğin bankacılığını şekillendirmede yapay zekanın önemine dikkat çeken Akbank Teknoloji ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Dr. İlker Altıntaş veriyi iyi işlemenin ve anlamlandırmanın önemine dikkat çekti. Veriyi etkin kullanmayan tüm iş modellerinin riskli olduğu bir dönem olduğunu vurgulayan Altıntaş, “Biz yapay zekayı insanın yaratıcı, sorgulayıcı tarafını makinelerinde tekrarlayan yanlarını birleştirdiğimiz bütünleşik zeka modeliyle tanımlıyoruz. Hamaliye işleri devredip katma değerli, yaratıcı yetenekleri kullandığımız bir döneme geçiyoruz” diye konuştu. Bunun dışında müşteri ve çalışan deneyimi, maliyet ve verimlilik gibi pek çok alanda yapay zekanın kullanıldığını belirten Altıntaş sözlerine şu şekilde devam etti: “Kişiselleştirme önerileri getirirken gelir artırıcı uygulamalara bakıyoruz. Bugün ayda 25 milyon içgörü müşterilerimize sunuluyor. Yeri geldiğinde finansal çözümler içeriyor.” Açık bankacılık nedeniyle sektörler arasında sınırların kalktığına dikkat çeken Altıntaş, müşteriye servis konusunun çok önemli olduğunu belirtti. Dijital dönüşümün öne çıktığı ve bankacılıkta sınırların kalktığı bir dönemde açık bankacılığın kritik bir rol oynadığını vurgulayan Altıntaş, aynı zamanda bulut teknolojileri gibi temel alt yapıları dönüştürmeye ve blok zinciri gibi teknolojilerin öncü çalışmalarını yapmaya başladıklarını belirtti.