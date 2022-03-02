Son dakika haberi…. Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

​​​​​​​Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa’daki şubelerinde “olağanüstü” bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi.

Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank’ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank’ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG’nın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.

FMA’dan yapılan açıklamada, Sberbank Europe AG’nin, mevduat sıkıntısı nedeniyle batma olasılığının yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunan ECB’nin talimatıyla kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ECB’nin, 28 Şubat’ta Sberbank Europe AG’nin jeopolitik gelişmeler ve büyük likidite çıkışları (mevduat) nedeniyle ekonomik sıkıntılar içinde olduğu ve iflas edebileceğini belirlediği hatırlatılarak, bunun, ECB’nin Tek Tasfiye Kurulu’nu (SRB), Sberbank Europe AG’nin faaliyetlerine moratoryum uygulamaya sevk ettiği kaydedildi.

Banka’da iflas işlemlerini yönetmek için bir kayyum atandığı bildirilen açıklamada, banka müşterilerinin 100 bin avroya kadar mevduat garantisinin olduğu bildirildi.

FMA’nın Sberbank Europe AG’nin kapatılmasına yönelik açıklaması, moratoryumun sona ermesinden bir saat önce yapıldı.

AB ve Washington yönetimi, Sberbank dahil olmak üzere Rusya’nın büyük bankalarına Moskova’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle SWIFT sisteminden çıkarılma dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulama kararı almıştı.