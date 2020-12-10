20 yaş altı şehir dışına çıkabilir mi? Seyahat yasağı var mı? Koronavirüs kısıtlamalarının ardından merak edilen bu soruya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi.

Bakanlığın, merak edilen sorulara dönük açıklamasında bu soruların yanıtları şöyle:

20 YAŞ ALTI ŞEHİR DIŞINA ÇIKABİLİR Mİ? SEYAHAT YASAĞI VAR MI? *

a) Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirlerarası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilirler.

b) 31.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge’de belirtilen “Zorunlu Durumların” varlığı halinde, 18-20 yaş arası gençler, ilgili Valilik/Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi almak ve sadece toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla şehirlerarası seyahat edebilirler.

c) Bu durumların dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında ebeveynleri/veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

65 YAŞ ÜZERİ İÇİN SEYAHAT BELGESİ ZORUNLULUĞU VAR MI? * *

65 yaş ve üzeri vatandaşlar için şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli midir? İçişleri Bakanlığı, 20 Kasım tarihli genelgesinde bu soruyu şöyle yanıtlamıştı: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? *

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklanıyor. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

Bu belge aynı zamanda Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

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