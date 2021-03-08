e-Devlet üzerinden askerlik durumu sorgulama işlemi yaparak askerlikle ilgili bilgilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda askerlik görevinden muaf olmuş ve askerlik yükümlülüğü çeşitli nedenlerle ertelenmiş vatandaşlar da e-Devlet sorgulama sayfasını kullanabiliyor. Peki e-Devlet askerlik sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

Vatani görevlerini nerede yapacağını öğrenebilecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. e-Devlet üzerinden daha önce sadece askerlik görevini tamamlamış kişilerin faydalanabildiği “Askerlik Durumu Sorgulama” hizmeti artık askerlik görevinden muaf olmuş ve askerlik yükümlülüğü çeşitli nedenlerle ertelenmiş vatandaşlar tarafından da kullanılabiliyor. e-Devlet üzerinden askerlik sorgulama işlemleri aşağıda yer alıyor:

E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR?

E Devlet giriş ile Askerlik Durumu Sorgulama için öncelikle www.türkiye.gov.tr internet adresine girmeniz gerekiyor.

Bu sayfaya girdikten sonra T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle sayfaya giriş yapabilirsiniz.

Daha sonra e devlet hizmetler bölümünden “Milli Savunma Bakanlığı”nı bulmalısınız. Milli Savunma Bakanlığı’nın sunduğu hizmetler arasından “Askerlik Durumu Sorgulama” başlığını seçmelisiniz.

Askerlik Durumu Sorgulama işleminizi bu şekilde kolayca yapabilir ve askerlikle ilgili tüm bilgilerinize buradan ulaşabilirsiniz. Buradan Askerlik Durum Belgesi’ni çıktı olarak almanız da mümkün.

E Devlet giriş ile Askerlik Durumu Sorgulama işleminizi yapmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişilerin, öne sürdükleri kişi olduklarının doğrulanması için şifre alınması gerekmektedir. Kimlik doğrulama için farklı araçlar kullanılabilir: Kullanıcı adı ve parola, e-posta ve parola vb. e-Devlet Kapısı, kimlik doğrulama için Kimlik numarası ve şifre, e-imza, mobil imza, T.C. Kimlik Kartı kullanır.

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.

ŞİFRE UNUTULUNCA NASIL YENİ ŞİFRE ALINIR?

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr’ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT’ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı’na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.