McDonald’s Türkiye’nin 54.5 milyon dolara Katarlı yatırımcı Kamal Saleh Al Mana’nın Avusturya’daki iştiraki Boheme Investment’a devri tamamlandı

McDonald’s Türkiye’nin Katarlılara devri tamamlandı.

Andolu Grubu, Türkiye’deki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran İşletmeleri’nin Katarlı Boheme Investment şirketine 54.5 milyon dolara devrinin tamamlandığını bildirdi.

Firmadan KAP’a yapılan bildirimde işlem 30 Haziran’da tamamlandı. İşlemin Anadolu Grubu için oluşturduğu kâr 853 milyon 650 bin TL olarak kayda geçti.

KATAR’DAKİ İŞLETMEYE DE ORTAK

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“11.05.2022 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye’deki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin %100’ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine satılmasına yönelik taraflarca bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalandığı belirtilmişti.

Pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesi ile Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100’ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH’e devri tamamlanmıştır. Pay devir bedeli 54,529,010 USD olarak gerçekleşmiştir.

Boheme Investment GmbH, Viyana/Avusturya’da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana’nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana’nın, Katar’daki McDonald’s restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır.”