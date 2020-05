Koronavirüs salgını, yaşadığımız çevresel sorunların sanılanın aksine ‘yerel’ değil, ‘evrensel’ sorunlar olduğunu tüm dünyaya acı bir şekilde gösterdi. Yalnızca yaşadığımız son salgın değil, doğanın dengesini bozan pek çok sorun, din, dil, ırk veya sosyal statü gözetmeksizin tüm insanlığı etkiliyor. Bu sorunları çözüme kavuşturabilecek en önemli yol ise bireylerin ve toplumların bilinç ve duyarlılığının artırılmasından geçiyor.

Bireysel çevre bilincini arttırmaya yönelik teknolojik yöntemler geliştiren ve insanların günlük hayatları içerisinde uyguladıkları aktivitelere çevreye duyarlı çözümler sunan bir sosyal girişim olan “ecording”i kuran Mert Karslıoğlu da işte böyle biramaçlayolaçıkan bir girişimci. İklim değişikliğini durdurabilmek için dünyanın 1,2 trilyon ağaca daha ihtiyacı olduğunu dile getiren Karslıoğlu, ancak bunun mevcut ağaç dikme teknikleri ile sağlanamayacağını söylüyor.

Bu nedenle ‘ecoDrone’ teknolojisini Türkiye’ye getiren Karslıoğlu, bu sayede geleneksel dikim yöntemlerinden 55 kat daha hızlı dikim yapabildiklerini vurguluyor. “Bu ürünümüz ile nihai hedefimiz perakende sektöründe satılan her ürünü, her hizmeti veya ödediğimiz her faturayı doğada ecoDrone ile bir tohum topuna yani bir ağaca dönüştürmeyi hedefliyoruz” diyen Karslıoğlu ile ecordinggirişimini ve gelecek hedeflerini konuştuk.

Sizi tanıyabilir miyiz? Eğitiminiz, iş tecrübeleriniz?

Ben Artvin’de doğanın içinde doğup, büyüdüm, hatta ailem hala orada yaşıyor. Çevre konusundaki problemler o bölgelerde çok daha ön planda. Hidroelektrik santraller, madenler, barajlar doğanın bütünlüğüne dokundu ve zarar verdi. Bunların yanında küresel iklim değişikliğinin etkisinin de arttığını gözlemliyorduk.

Bireysel olarak bir şeyleri değiştirebileceğimize inanarak, hem mühendislik bilgilerimiz hem de ilgi alanlarımız doğrultusunda yola çıkarak bu projeye başladık. Ben bilgisayar mühendisiyim, ekibimizin de büyük çoğunluğu mühendislerden oluşmaktadır. Üniversite yıllarımda kurumsal bir firmada sektör tecrübesi edindim. Akabinde ecording girişimi doğdu ve kurulduğundan bugüne daha yaşanılabilir bir dünya hedefimize ulaşmak üzere ecording’in genel müdürlüğü üstlenmekteyim.

Ecording fikri nasıl ortaya çıktı?

İklim değişikliğini ve gittikçe daha da hissettiğimiz etkilerini durdurmak için çözüme kendimizden başlamamız gerektiğinin farkındaydık. Aynı farkındalıkla bu sorunun çözümü için kalıcı değişime ancak her bir kurumun veya bireyin bilinçlenmesi ile mümkün olduğunun inanıyorduk. Ve bu yüzden sürdürebilir teknolojik çözümler uygulanması hedefi ile serüvenimize başladık. Bugün de birey ve kurum odaklı çevre teknolojileri geliştiren bir girişim olarak somut şekilde iklim değişikliği ile mücadele edebiliyoruz.

Faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Zürih Teknoloji Enstitüsü’nün yapmış olduğu araştırmaya göre, iklim değişikliği ile mücadelede en etkili yöntemlerden birinin ağaçlandırma olduğu belirlenmiştir. İklim değişikliğini durdurabilmek içinse dünyanın 1,2 trilyon ağaca daha ihtiyacı olduğu hesaplanmıştır. Bu sayıya geleneksel yöntemlerle ulaşmamızın neredeyse imkansız olmasından dolayı hızlı ve teknolojik bir alternatif geliştirdik. Böylece ecoDrone ürünümüz için çalışmalarımıza başlamakla birlikte ağaçlandırma yöntemlerinden olan ekim yönteminin de ülkemizde geliştirilmesi için çalışmaları sürdürdük.

ecoDrone nedir, nasıl çalışıyor?

ecoDrone, ecording tarafından geliştirilen ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştiren insansız hava araçlarıdır. ecoDrone sayesinde çok daha geniş alanlarda operasyon gerçekleştirirken, geleneksel dikim yöntemlerinden 55 kat daha hızlı ağaçlandırma yapabiliyoruz. Bu ürünümüz ile nihai hedefimiz perakende sektöründe satılan her ürünü, her hizmeti veya ödediğimiz her faturayı doğada ecoDrone ile bir tohum topuna yani bir ağaca dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Ayrıca sosyal medya hesaplarımız üzerinden korona virüsü kaynaklı bu karantina günlerinde sağlığımızı ve umudumuzu yarınlara taşıması amacıyla #EvdeKalOrmanı kampanyamızı sürdürmekteyiz. Sizin de tek ‘tık’ ile doğaya bir ağaç hediye etmeniz mümkün. Tek yapmanız gereken ise #EvdeKalOrmanı etiketiyle bir paylaşım yapmak! #EvdeKalOrmanı etiketiyle her bir paylaşım bu ormanda bir ağaca dönüşüyor.

Çiftçiler ile nasıl bir iletişiminiz var? Ağaç dikiminde işbirliği yapıyor musunuz?

Biliyorsunuz, iklim değişikliğinden en çok etkilenen insan gruplarından biri de taşrada yaşayan insanlar. Tohum toplarının üretimi için özel materyaller geliştirdik. Öncelikle, ekim sahalarımıza yakın bölgelerdeki köylerde yaşayan kadınlara bu materyallerin eğitimini veriyoruz. Onlar da bu şekilde tohum topu üretimi yapıyor. Biz de bu kadınlardan satın aldığımız tohum toplarının daha önceden haritalandırma yaptığımız operasyon sahalarına atışlarını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede iklim değişikliğinden en çok etkilenen kadınlarımızın gelir elde etmesini sağlarken, iklim değişikliği ile doğrudan mücadele edebilmelerini de sağlıyoruz.

Bugüne kadar ne kadar ekim yaptınız?

Kurulduğumuz günden bugüne ecoDrone ile 120 binden fazla tohum topunu toprakla buluşturduk.

Tohum ekme konusunda hedefiniz nedir?

10 yılda 1 milyar tohum topu hedefimiz ile Türkiye’nin ve dünyanın karbon ayak izini azaltmayı, uzun vadede ise Türkiye’de ve dünyada çevre bilincinden ve çevre teknolojilerinden sorumlu sayılmayı hedeflemekteyiz.

Garanti BBVA Partners programı ile hedefiniz ne?

Garanti BBVA Partners kuluçka programına yeni dahil olduk. Bu süre içerisinde Garanti BBVA partnerliğinde çalışmalarımızı iyileştirerek yarattığımız sosyal etkiyi artırmak ve etki alanımızı genişletmek istiyoruz.

Sosyal girişimcilik hakkında neler söylemek istersiniz?

Sosyal girişimlerin ise her şirket gibi kârlılık amacı güderken toplumda veya çevremizde yer alan sorunların çözmeyi amaçlaması sebebiyle çok değerli olduğuna inanıyoruz. Böylelikle elde edilen kâr ile sorunların çözümüne kullanılırken, ele alınan sorunlara sürdürülebilir çözümler üretilebiliyor.

HANGİ HİZMETLERİ VERİYOR?

ecordingApp

Dünya yararına verilen görevleri telefonunun kamerası ile kanıtladığınızda, edindiğiniz puanlarla anlaşmalı markalardan indirimler ve ödüller kazandığınız bir mobil uygulamadır.

ecoDrone

ecording tarafından geliştirilmiş ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara havadan tohum topu atışları gerçekleştiren insansız hava araçlarıdır.

ecording Social

üretilen çevre konulu içerikler, dijitalde ve sahada yapılan çalışmalarla birlikte hayatın her adımında çevre bilincini yaymayı amaç edinen platformdur.