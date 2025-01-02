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Kamudaki işinden ayrıldı: Hibe desteğiyle bu işi kurdu

Elektrik mühendisi Ahmet Ünlü, kamudaki işini bırakıp Manisa'da meyve ve sebze kurutma tesisi kurdu, yatırımının ikinci yılında 50 kişilik istihdama ulaştı. Tesiste çalışan mavi yaka personelin tamamı bölge kadınlarından oluşuyor.

02 Ocak 2025 | 12:46
Kamudaki işinden ayrıldı: Hibe desteğiyle bu işi kurdu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, çiftçi babasından esinlenerek kamudaki işini bırakıp meyve ve sebze kurutma tesisi kuran Ahmet Ünlü, 50 kişiye iş imkanı sundu.
 

1 BABA MESLEĞİNE YÖNELDİ

BABA MESLEĞİNE YÖNELDİ Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra kısa süre kamuda mühendis olarak görev yapan 37 yaşındaki Ünlü, 2 yıl önce baba mesleği olan çiftçiliğe yönelip, bölgede üretilen sebze ve meyveleri katma değerli ürüne dönüştürmeye karar verdi.

2 3,6 MİLYON LİRALIK DESTEK ALDI

3,6 MİLYON LİRALIK DESTEK ALDI Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hem genç girişimcilere hem de sebze ve meyve kurutma işletmelerine destek verdiğini öğrenen Ünlü, TKDK Manisa İl Koordinatörlüğüne sunduğu projesiyle kurumdan 3,6 milyon liralık hibe desteği aldı.

3 50 KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

50 KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR Desteğin ardından yatırımına başlayan Ünlü, bazı üretim bantlarını kendi tasarladığı 940 metrekare kapalı alana sahip işletmesinde çoğun kadın 50 kişiyi istihdam etti.

4 GÜNLÜK 10 TON MEYVE İŞLİYOR

GÜNLÜK 10 TON MEYVE İŞLİYOR Ünlü, günlük 10 ton meyve ve sebze işlenebilen tesisinde domates, elma, armut, çilek, dut, kavun, incir gibi ürünleri kurutarak bu ürünlerden atıştırmalık yapıyor, gıda ve pastacılık sektörüne ham madde sağlıyor.

5 BÖLGE ÜRÜNLERİ KATMA DEĞERE DÖNÜŞÜYO

BÖLGE ÜRÜNLERİ KATMA DEĞERE DÖNÜŞÜYO Ahmet Ünlü, AA muhabirine, bölgede yetişen ürünleri katma değere dönüştürdüklerini söyledi. TKDK desteğinin kendisine bu yolu açtığını belirten Ünlü, şöyle konuştu:

6 'SON ANDA YETİŞTİK'

'SON ANDA YETİŞTİK' "Öz sermayemiz ve finansmanımızla işletmemizin kurulumunu bir senede tamamladık. 2023'ün mart ayında tesisi açtık. Başvuru dosyamızı TKDK başvurularının kapanışının son yarım saatinde, son anda yetiştirdik. Dosyamız nitelikli ve güçlüydü ama yetişmeme durumu vardı. Son anda yetiştik ve iyi ki de yetiştirmişiz. Bir sene kaybetmekten kurtulduk. O bir seneyi de yatırımı tamamlamakla, işi öğrenmekle geçirdik."

7 MAVİ YAKA ÇALIŞANLARIN HEPSİ KADIN

MAVİ YAKA ÇALIŞANLARIN HEPSİ KADIN Ünlü, uzun vadede, uluslararası piyasada nitelikli ve katma değerli ürünler üreten bir Türk markası haline gelmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Şu anda geldiğimiz noktadan memnunuz, yurt içi ve yurt dışı çeşitli firmalara iyi oranda ürün tedarik ediyoruz. Yaklaşık 50 kişilik bir istihdama ulaştık. Tamamen bölge insanı ve kadın istihdamı üzerine çalışıyoruz. Mavi yaka personelin hepsi kadın ve bölge kadınlarıdır. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

8 'YATIRIMLARA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

'YATIRIMLARA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ' TKDK Manisa Koordinatörü Uğur Uslu da hibe desteği verdikleri bir işletmenin geldiği noktadan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ünlü'nün başarılı bir girişimci olduğunu aktaran Uslu, "Avrupa Birliği standartlarında üretim yapan bir tesisin kurulmasına destek olmaktan, istihdam yaratmaktan mutluyuz. Sadece Manisa'da değil bölgemizdeki birçok yatırıma destek verdik ve vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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