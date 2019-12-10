Spor mağazalarıyla yurtdışına açılacak
Halen Türkiye’de 45 ve yurtdışında iki adet SPX mağazası bulunan Olgar Şirketler Grubu, önümüzdeki dönemde yurtdışında daha fazla büyümeyi planlıyor.
Şirket, Romanya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Makedonya’da mağaza açmak için pazar araştırması yapıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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