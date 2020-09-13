Güvenlik teknolojileri ve iş zekası çözümleri entegratörü olarak 26 yıldır hizmet veren Sensormatic, öğrencilerin okula dönüşü için de özel teknolojiler geliştirdi.

Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, geliştirdikleri “Yoğunluk Ölçümü” çözümü ile öğrencilerin okula alanlarında sosyal mesafeyi kouması için termal uyarı sistemleri ürettiklerini söylüyor.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen alanlardan biri eğitim oldu. Salgın başlar başlamaz ilk olarak okullar kapatılarak eğitim ve öğretim çevrimiçi platformlara taşındı.

Salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bir normalleşme süreci başladı. Getirilen kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılırken geçici olarak kapatılan ya da evden çalışma modeline geçen şirketlerde işyerlerine dönüş başladı.

Bu doğrultuda okullarda da öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer çalışanların sağlıklı kalmaları ve güvende olmaları için okula girerken öğrencilerin ateşinin ölçülmesi, maske kontrolü, sınıftaki öğrenci sayısının azaltılması, tek kişilik sıralar kullanılması, ders saatlerinin kısaltılması gibi önlemler alınacak.

21 EYLÜL’DE YÜZ YÜZE EĞİTİM *

Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 öğretim döneminin 31 Ağustos’ta online olarak başlayacağını, 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceğini açıkladı. Bu süreçte öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde okula dönüşünü termal kameralar ve yoğunluk ölçüm çözümleri gibi gelişmiş teknolojiler sağlayacak.

Bu tür teknolojiler üzerine yoğunlaşan Sensormatic, tarafından geliştirilen “Yoğunluk Ölçümü” çözümü, bu alanlara giren ve çıkan kişilerin sayısını yüksek doğrulukta ölçümleyerek anlık yoğunluk durumunu girişe konumlandırılan ekrana yansıtıyor.

“ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ” *

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yeni normale geçiş sürecinde teknolojinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, “Şu ana kadar turistik tesislerden mağazalara, marketlere ve iş yerlerine kadar birçok işletmenin yeni normale uyum sağlamasına destek olduk.

Öğrencilerimize ve tüm eğitim personellerine de çözümlerimiz doğrultusunda elimizden gelen desteği vereceğiz” diyor.

TERMAL KAMERA ÇÖZÜMLERİ *

Okul girişlerinde öğrencilerin tek tek ateşlerinin ölçülmesi, maske takıp takmadıklarının kontrol edilmesi oldukça zahmetli ve zaman alıcı bir işlem. Bu ayrıca, öğrenciler okula giriş yaparken kuyruk oluşmasına neden olarak sosyal mesafenin korunmasını da zorlaştırabilir. İşte bu noktada en son teknolojiye sahip termal kameraların kullanıldığı çözümler devreye giriyor.

Termal kamera çözümleri kullanılarak okula giriş yapan öğrencilerin ateşi aynı anda ölçülebiliyor ve kameraların analiz yeteneği sayesinde öğrencilerin maske takıp takmadıkları da belirlenebiliyor. Ateşi belirli bir seviyenin üzerinde olan ya da maske takmayan bir öğrenci tespit edildiğinde sistem hem görsel hem de sesli uyarı verebiliyor.

Türkiye’de ilk kez okul içindeki tuvalet, kütüphane, kantin, yemekhane ve spor salonları gibi kısıtlı sayıda kişinin olması gereken alanlar için geliştirilen ‘Yoğunluk Ölçümü’ çözümü bu alanlara giren ve çıkan kişilerin sayısını yüksek doğrulukta ölçümleyerek anlık yoğunluk durumunu girişe konumlandırılan ekrana yansıtıyor.

Ekranda anlık olarak izin verilen maksimum kişi sayısı, içerdeki kişi sayısı ve girebilecek kişi sayısı gösteriliyor. İlgili değerlerin aşılması durumunda kırmızı renkli uyarı ekranı çıkıyor ve sesli uyarı da verilebiliyor.