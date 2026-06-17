20 yıldır ilk kez böyle görüldü... Gizemli mağaranın debisi rekor seviyede

Sürekli bu bölgeye geldiğini ifade eden Muhammed Türken, "Burası Van'ın Karadeniz'i olarak bilinen Bahçesaray ilçesindeyiz. Öncelikle bir noktaya temas istiyorum. Maalesef ilçenin kısa yolu daha yeni bir hafta önce açıldı. Çığ tehlikesinden dolayı yolları kapalıydı. Gönül isterdi bir an önce buraya tünel yapılsın, yolları 7/24 her mevsim açık kalsın.



Çünkü cennet köşesi olan böyle güzel bir yerin, her mevsimde ziyaret edilmesi lazım. Karadeniz diyoruz çünkü yeşilliği, suyu bol olan bir yer. Her mevsim ziyaretçi akınına uğrayacak bir yer. Maalesef yol tehlikesinden dolayı belli bir süre yollar kapalı kalıyor ve insanlar bu güzelliği göremiyor. Kendim için şöyle söyleyeyim. 20 yıldır buraya yazın ve ilkbaharda düzenli şekilde geliyorum. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Özellikle bu sene kar yağışının çokluğundan dolayı ve yağışlar bol olduğundan dolayı muazzam derecede suyun debisi yükselmiş. 20 yıldır ilk defa suyun bu derecede yoğun ve debinin yüksek olduğunu gördüm. Muhteşem bir güzellik. Her mevsimde gelip görün ama özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde gelip burayı ziyaret edin" diye konuştu.