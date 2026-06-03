Kurumlara 3.5 milyon, şahıslara 700 Bin TL: Koruma altında, sadece fotoğrafını çekebilirsiniz

Latince adı 'Paeonia officinalis' olan ayı güllerinin çoğalmasını sağlamak için kameralar ve foto kapanlar ile takip yapılıyor. Koruma altındaki çiçeği koparmanın ya da zarar vermenin cezası ise 699 bin 245 TL.

Sandıklı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulüp Başkanı Asım Yıldız yaptığı açıklamada, "Bu ayı gülü denilen şakayıklar her sene bur da bu bölgede bu mevsimde açar. Endemik bir bitki türüdür. Ender bir bitki türü olduğu için korumamız gerekmektedir. Güllerin açtığı bu bölge yani Gülyazı köyü fotokapanlar ile ayrıca koruma altında" dedi.