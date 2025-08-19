Tomağın Mezarlığı'nın acı hikâyesi: Tarihi mezar taşları yıllarca tuz taşı olarak kullanıldı

"Taşları tuz taşı olarak kullandık"

Çocukluğunu bölgede geçirdiğini belirten Azamet Erdem, mezar taşlarının yıllarca köylüler tarafından hayvanlara tuz taşı olarak kullanıldığını anlattı. Erden, "Biz burayı çocukken ‘Tomak' adından dolayı gavur mezarlığı zannederdik. Yapılan araştırmalar iki Türk beyliğinin savaştığını ortaya koydu. Tacettinoğulları burada büyük bir yenilgi almış. Koyunlar hâlâ mezarların üzerinde geziyor. Çocukluğumda da bu taşları hayvanlara tuz vermek için kullanırdık. Vatandaş olarak gücümüz yetmiyor, inşallah buraya sahip çıkarlar" dedi.

Koruma ve şehitlik anıtı talebi

Bölge halkı, Tomağın Mezarlığı'nın restore edilerek korunmasını, ayrıca alana bir mescit ve şehitlik anıtı yapılmasını istiyor. Tarihi mezarlık, Tokat'ın kültürel mirası ve Anadolu'daki Türk beyleri arasındaki mücadelelere tanıklık eden önemli alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.