Vize başvurularında bot şüphesi: Yedi aracı kurum mercek altına alındı

Schengen vizesi başvurularında özel aracı kurumlara yönelik tartışmalar Meclis gündemine taşındı. Bot yazılımlar aracılığıyla alınan randevuların ticari amaçla satıldığı ve bunun haksız ticari uygulama ile tüketici hakkı ihlali oluşturduğu yönündeki iddialara ilişkin soru önergelerini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yedi şirket hakkında inceleme yürütüldüğünü açıkladı.
1 "5 yılda vize başvuru aracılığı hizmetleriyle ilgili 143 CİMER ve 10 adet e-Devlet başvurusu yapıldı"
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bolat, son beş yılda vize başvuru aracılığı hizmetlerine ilişkin 143 CİMER ve 10 e-Devlet başvurusu yapıldığını, söz konusu başvuruların hak arama yollarına yönlendirildiğini belirtti. Şahsi IBAN hesaplarına ödeme talep edilmesi ve fatura düzenlenmemesi gibi iddiaları içeren başvuruların ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına iletildiğini ifade etti.
2 "Ücret uygulamalarıyla ilgili özel bir mevzuat düzenlemesi yok"
Bolat, vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kuruluşların ücretlendirme uygulamaları, iade şartları ve bilgilendirme yükümlülükleri konusunda tüketicinin korunmasına yönelik özel bir mevzuat düzenlemesi bulunmadığını hatırlattı. Bu alanda ek düzenleyici tedbirlerin gerekip gerekmediğinin ise ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak değerlendirildiğini söyledi.