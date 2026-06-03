Vize başvurularında bot şüphesi: Yedi aracı kurum mercek altına alındı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bolat, son beş yılda vize başvuru aracılığı hizmetlerine ilişkin 143 CİMER ve 10 e-Devlet başvurusu yapıldığını, söz konusu başvuruların hak arama yollarına yönlendirildiğini belirtti. Şahsi IBAN hesaplarına ödeme talep edilmesi ve fatura düzenlenmemesi gibi iddiaları içeren başvuruların ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına iletildiğini ifade etti.