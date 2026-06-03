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MEB duyurdu: LGS sınav giriş yerleri açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş yerlerinin açıklandığını duyurdu.

Ekonomist
Ekonomist
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MEB duyurdu: LGS sınav giriş yerleri açıklandı

13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava sayılı günler kala öğrenciler ve veliler sınav giriş bilgilerini araştırmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), sınava katılacak adayların giriş bilgilerinin erişime açıldığını duyurdu.

1 LGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

LGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI

13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri açıklandı. 

LGS SINAV GİRİŞ YERİ BİLGİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2 LGS sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri sorgulama

LGS sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri sorgulama

MEB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, LGS'ye yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilerin "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden ulaşılabileceği de belirtildi.

 

3 Öğrencilere teslim edilecek

Öğrencilere teslim edilecek

Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş belgelerinin 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edileceği de bildirildi.

Farklı illerde sınava girmesi gereken öğrencilere ilişkin olarak da, "Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran 2026 tarihine kadar ilgili millî eğitim müdürlüklerince kabul edilecek." açıklamasında bulunuldu.
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