13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava sayılı günler kala öğrenciler ve veliler sınav giriş bilgilerini araştırmaya başladı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), sınava katılacak adayların giriş bilgilerinin erişime açıldığını duyurdu.
1 LGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI
13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri açıklandı.
2 LGS sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri sorgulama
MEB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, LGS'ye yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilerin "e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi" üzerinden ulaşılabileceği de belirtildi.
3 Öğrencilere teslim edilecek
Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş belgelerinin 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edileceği de bildirildi.
Farklı illerde sınava girmesi gereken öğrencilere ilişkin olarak da, "Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran 2026 tarihine kadar ilgili millî eğitim müdürlüklerince kabul edilecek." açıklamasında bulunuldu.