Ayrıca, fotoğraflı sınav giriş belgelerinin 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince alınarak onaylı şekilde öğrencilere teslim edileceği de bildirildi.

Farklı illerde sınava girmesi gereken öğrencilere ilişkin olarak da, "Mücbir sebepler nedeniyle farklı illerde sınava girmesi gereken öğrenciler için başvurular, 8 Haziran 2026 tarihine kadar ilgili millî eğitim müdürlüklerince kabul edilecek." açıklamasında bulunuldu.