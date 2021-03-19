Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kaybederek günü 1.528,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,69, holding endeksi yüzde 2,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,19 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,95 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 34,72 puan ve yüzde 2,14 gerileyerek 1.591,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20’si prim yaptı, 80’i geriledi. Ford Otomotiv, Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Vestel Elektronik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, tahvil faizlerindeki oynaklık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ABD ile Çin arasında artan gerilim ile küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), Kovid-19 salgının başlangıcında büyük bankalar için uygulamaya koyduğu ek kaldıraç oranındaki (SLR) geçici değişikte uzatmaya gitmeyeceğini duyurmasının da piyasaları küresel ölçekte olumsuz etkilediğini ifade etti.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLRER VAR?

Haftaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın Ekonomi Reform Paketi’ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin takip edileceğini aktaran analistler, yurt içinde veri gündeminde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, tüketici güven endeksi ve iş gücü istatistiklerinin öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma, ABD’de büyüme ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.520 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

– Altının onsu 1.736,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.736,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 düşüşle 407 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2620 lira, satışta 7,2911 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4521 lira, satışta 7,4820 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,75’ten, bileşik getirisi de yüzde 16,37’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1889, sterlin/dolar paritesi 1,3848, dolar/yen paritesi de 108,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,30 artarak 63,42 dolardan işlem görüyor.