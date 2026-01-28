ARA
  2026 Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahibi ve kiracıların gözü TÜİK'te

2026 Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahibi ve kiracıların gözü TÜİK'te

Şubat ayı itibarıyla kontrat yenileyecek olan kiracı ve ev sahipleri için kritik tarih yaklaşıyor. Peki 2026 Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak?


2026 Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahibi ve kiracıların gözü TÜİK'te

Şubat ayı kira artış oranı için geri sayım sürerken, Ocak ayında uygulanan %34,88'lik oran hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir referans noktası oluşturdu. Temmuz 2024'te %25'lik sabit sınırın kalkmasıyla birlikte, kira sözleşmelerinde artık tamamen enflasyonun son bir yıldaki seyri belirleyici oluyor.
 

Şubat Ayı İçin Beklenti Ne?

Şubat ayı kira artış oranını belirleyecek olan 12 aylık TÜFE ortalaması, 3 Şubat 2026 saat 10:00'da açıklanacak.

Aralık ayı verilerinde on iki aylık ortalama %34,88 olarak gerçekleşmişti. Ancak Ocak ayı enflasyon beklentisinin (Merkez Bankası anketine göre %3,76) Aralık ayındaki %0,89'luk gerçekleşmeye kıyasla daha yüksek olması, 12 aylık ortalamanın yukarı yönlü hareket edeceğini gösteriyor.

Tahmin: Piyasa analizleri, Şubat ayında kontrat yenileyecekler için yasal zam sınırının %38 - %42 bandına çıkabileceğine işaret ediyor.

 

Kiracı ve Ev Sahipleri İçin Kritik Bilgiler

Yasal Üst Sınır: Açıklanacak olan 12 aylık TÜFE ortalaması, ev sahibinin isteyebileceği maksimum artış oranıdır. Taraflar bu oranın altında bir rakamda (örneğin %20 veya %30) serbestçe uzlaşabilirler.

İş Yerleri: Bu oran sadece konutlar için değil, dükkan ve ofis gibi iş yeri statüsündeki mülkler için de geçerli olan yasal sınırdır.

5 Yıl Detayı: Eğer kiranız 5 yıldır aynı düzeyde (sadece TÜFE zamlarıyla) devam ediyorsa ve bölge rayicinin çok altında kaldıysa, ev sahibinin "kira tespit davası" açarak bu oranın üzerinde bir artış talep etme hakkı doğar.

Ocak 2026 Dönemi Kira Hesabı (Özet)

Ocak ayında kontrat yenileyen bir vatandaş için tablo şu şekilde netleşmişti:

Mevcut Kira: 15.000 TL

Yasal Tavan Zam Oranı (%34,88): 5.232 TL

Yeni Kira Bedeli: 20.232 TL
