2026 Şubat kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Ev sahibi ve kiracıların gözü TÜİK'te

Kiracı ve Ev Sahipleri İçin Kritik Bilgiler

Yasal Üst Sınır: Açıklanacak olan 12 aylık TÜFE ortalaması, ev sahibinin isteyebileceği maksimum artış oranıdır. Taraflar bu oranın altında bir rakamda (örneğin %20 veya %30) serbestçe uzlaşabilirler.

İş Yerleri: Bu oran sadece konutlar için değil, dükkan ve ofis gibi iş yeri statüsündeki mülkler için de geçerli olan yasal sınırdır.

5 Yıl Detayı: Eğer kiranız 5 yıldır aynı düzeyde (sadece TÜFE zamlarıyla) devam ediyorsa ve bölge rayicinin çok altında kaldıysa, ev sahibinin "kira tespit davası" açarak bu oranın üzerinde bir artış talep etme hakkı doğar.