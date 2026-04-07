AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB açık lise sınav sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından üç oturumda gerçekleştirilen sınavların değerlendirme süreci, optik formların taranması ve itiraz sürelerinin takibiyle titizlikle yürütülüyor.
AÖL Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
MEB'in belirlediği takvime göre, 2. dönem sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih şöyledir:
Sonuç Açıklanma Tarihi: 22 Nisan 2026 Çarşamba
Erişim Saati: Sonuçların sabah saatlerinden itibaren sistemde aktif olması bekleniyor.
Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak?
Adaylar, sonuçlar açıklandığında herhangi bir belge beklemeksizin dijital ortamda puanlarına ulaşabilecekler. Sorgulama adımları şu şekildedir:
Resmi Giriş Adresi: aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine gidin.
Kimlik Bilgileri: T.C. Kimlik numarası veya Öğrenci numarası alanlarını doldurun.
Güvenlik: Sistemin belirlediği şifrenizi ve güvenlik kodunu girerek "Giriş" butonuna tıklayın.
Sonuç Ekranı: "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altındaki "Sınav Sonuçları" menüsünden 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem notlarınızı ve kredi durumunuzu görüntüleyin.
Mezuniyet ve 3. Dönem Hatırlatması
Mezuniyet Kontrolü: 2. dönem sonuçlarıyla birlikte toplam kredisi 170 ve üzeri olan, aynı zamanda zorunlu (ortak) dersi kalmayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanacak.
Diploma Süreci: Mezun olan öğrencilerin diplomaları, sonuçların ilanından yaklaşık 1-2 ay sonra bağlı bulundukları Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerine gönderilecektir.
Temmuz Sınavları: Mezun olamayan öğrenciler için 3. dönem kayıt yenileme takviminin Mayıs ayı sonunda duyurulması öngörülüyor.