500 bin konut projesine ilk gün başvuran kişi sayısı belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruları dün başlayan Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin yeni verileri paylaştı. Bakan Kurum, başvuruların başladığı 10 Kasım tarihinde toplam 936 bin 159 vatandaşın projeye başvurduğunu açıkladı.

"Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi"

Konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ev sahibi oluyor!

Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi.

Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz."

T.C. Kimlik Numarasının son rakamına göre başvuru yapılacak

Dün itibarıyla 500 bin konut projesine e-Devlet üzerinden başvurular başladı. Buna göre, e-Devlet başvurularında T.C. Kimlik Numarasının (TCKN) son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yaptı.

Bugün T.C. Kimlik Numarası "2" ile bitenler e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Yetkili bankalarda (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) ise kimlik numarası ayrımı olmadan, TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınacak.

Vatandaşlar hangi bölgede, hangi bankanın hizmet verdiğini "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/files/Proje-Banka.pdf" adresinden öğrenebilecek. ALO 181 hattını arayanlar da sorularına cevap bulabilecek.

Yarın son rakamı "4", 13 Kasım'da son rakamı "6", 14 Kasım'da ise TCKN'nin son rakamı "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.