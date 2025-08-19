Türkiye'nin kahve alışkanlığı ise 2010'lu yıllarda, insanların kahve merakının artması ve nitelikli ürüne ulaşma çabasının sonucu olarak ortaya çıkan "3. Nesil Kahveci" akımıyla değişmeye başladı. Kahvede en yüksek kaliteyi ve her demlemeyi görsel bir sanata dönüştürmeyi amaçlayan akım, Türkiye'de ithal kahve ve kahve konsantrelerine yönelik ilgiyi de artırdı. Bu çerçevede Türkiye 2015-2024 döneminde, kahve ithalatına 2 milyar 698 milyon 473 bin dolar ödedi. İthal kahvenin, 2015'te 153 milyon 392 bin dolar olan faturası, aradan geçen 10 yılda yüzde 224,1 artarak 2024'te 497 milyon 91 bin dolara yükseldi.

Ülkenin kahve ihracatı ise 2015-2024 döneminde 354 milyon 568 bin dolarken, bu yılın haziran ayı itibarıyla 55 milyon 627 bin dolar oldu.