ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 70 bin kişi artarak 281 bine yükseldi.

Eylül 2017’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan başvuru sayısına yönelik piyasa beklentisi, 220 bin olarak belirlenmişti.

Önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 211 bin seviyesinde gerçekleşti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 16 bin 500 kişi artarak 232 bin 250’ye çıktı.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 7 Mart ile biten haftada bir önceki haftaya göre 2 bin kişi artarak 1 milyon 701 bin olarak kaydedildi.

İşsizlik başvurularındaki artışta, Kovid-19 salgının iş gücü piyasasında etkisini göstermeye başlaması belirleyici oldu.

ABD’de Philadelphia Fed İmalat Endeksi 8 yılın en düşük seviyesinde

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Philadelphia şubesi, mart ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi martta önceki aya kıyasla 49,4 puanlık azalışla eksi 12,7’ye indi.

Temmuz 2012’den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye ulaşan endekse ilişkin piyasa beklentisi, 10 değerini alması yönündeydi. Endeks, şubat ayında ise 36,7 olarak kaydedilmişti.

Beklentinin çok altında gerçekleşen endeksteki gerilemede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle genel faaliyet, yeni siparişler ve sevkiyata yönelik göstergelerdeki düşüş belirleyici rol oynadı.

Bu dönemde yeni siparişler endeksi, 33,6 değerinden eksi 15,5 değerine düştü.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.