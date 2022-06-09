Oyuncak markası Toyzz Shop ve Make-A-Wish Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) “Altın Kalpler” projesinde buluştu.

3 Haziran – 7 Ağustos tarihleri arasında, belirli Toyzz Shop mağazalarında yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulan seçili oyuncaklar, riskli hastalıklarla mücadele eden çocuklara hediye olacak. Proje, İstinye Park, Aqua Florya, Viaport Kurtköy, Akasya AVM, Hilltown İzmir, İstinye Park İzmir, Korupark, Mall of Antalya, Kentpark, Forum Trabzon ve Forum Mersin’deki Toyzz Shop mağazalarını kapsayacak.

Maxx Wheels Oto Çekici Transporter Tır, Crafy Oyun Hamuru Tasarım Seti ve Boubou Altını Islatan Konuşan Bebek Seti, belirtilen tarih aralığında yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulacak. Üç oyuncaktan birini satın alarak mutluluk kutusuna katkı sağlayanlara Altın Kalpler rozeti ve sertifika verilecek.

Çocuklara sağlanan küçük desteklerin büyük motivasyon sağladığını belirten Toyzz Shop Kurumsal Pazarlama Müdürü Nazlı Merve Erses, şunları söylüyor:

“Toyzz Shop olarak, “Altın Kalpler” hareketimizle 10 yılı aşkın süredir ulusal yardım dernekleriyle iş birlikleri yapıyor ve oyuncağın ihtiyaç duyulduğu yurdumuzun dört bir köşesine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kez de hastalıkla mücadele eden dezavantajlı çocuklarımızın hayatını biraz olsun renklendirmek arzusundayız. Make-A-Wish Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) ile örtüşen hedeflerimiz çerçevesinde bir araya gelmekten son derece mutluyuz. Umuyoruz ki bu küçük adım, çocuklarımıza motivasyon olacak ve tedaviye olumlu katkı sağlayacak.”