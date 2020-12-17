Arzum’un halka arzından ettiği gelirle yeni yatırımlar yapacağını söyleyen Mediterra’dan ilk haber geldi. Mediterra Capital Partners II, pide zinciri Pidem’e azınlık ortak oldu.

Mediterra Capital Partners II, iştiraki Global Restaurant Investments II Sarl aracılığı ile Pidem’e azınlık ortak oldu.

Pidem’in yayınladığı bültene göre şirket sermayesini de 50 milyon TL daha arttırıyor.

2013 yılında Arzum’a ortak olan Mediterra Capital Yönetici Ortağı Ahmet Faralyalı, Arzum halka arz geliriyle üç Türk şirketine daha yatırım yapacaklarını bildirmişti.

Bloomberg HT’nin haberine göre Faralyalı, Arzum halka arz gelirinin 206-260 milyon lira arası olacağını belirterek “Mediterra fonları bu geliri Türkiye’de üç yeni şirket alımında kullanacak. Paycore’un çoğunluğunu alacağız, diğer ikisini 10 gün içinde açıklayacağız” diye konuşmuştu.

Mediterra grubunun Türkiye ve yurtdışı pazarlarda zincir restoran sektöründe Tavuk Dünyası/Gagawa ve Terra Pizza olmak üzere iki yatırımda ortaklığı devam ediyor.