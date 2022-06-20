Akaryakıtta oluşan zamlar sonrası otobüs fiyatları tavan yaptı. Kurban Bayramı’nın yaklaşması ve okulların kapanmasıyla birlikte yollarda hareketlilik başladı. Ancak otobüs seyahatlari için bilet fiyatlarındaki artışlar dikkat çekiyor. HaberGlobal’in haberine göre bilet fiyatlarını doğrudan etkileyen motorinin litre fiyatının 30 TL’ nin üzerine çıkmasının ardından, bilet fiyatları artık günlük olarak değişim gösteriyor.

Haberde bilet fiyatlarının günlük değiştiği, Ramazan Bayramı’ndan bu yana otobüs bilet fiyatlarının ortalama yüzde 65 zamlandığı belirtildi. Otobüs firmaları 1,5 ile 2 saat arasında değişen mesafeler için 120 TL ücret alınırken, 20 saat ve üzeri yolculuklar için firmalar 650 TL ile 750 TL arasında ücret alıyor.

Habere göre bayram öncesi oluşan ortalama fiyatlar şöyle: