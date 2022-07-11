Gerek tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar gerekse enflasyonunun etkisiyle birlikte hızla fiyatlar artarken, ikinci el ve yenilenmiş ürünlere olan ilgi artıyor. Kıyafetten otomotive elektronik üründen cep telefonuna kadar farklı segmentlerde yer alan girişimler büyüyor.

26 Haziran – 9 Temmuz 2022 tarihli sayıdan

Global ekonomide gerek pandemi gerek savaşların etkisiyle üretim adetlerinde önemli oranda düşüşler yaşanırken, enflasyon nedeniyle önde gelen ekonomiler dahi etkileniyor. Dolayısıyla ürün fiyatları hızla tırmanmaya devam ediyor. Bu da ikinci el ve yenilenmiş ürün pazarına olan ilgiyi arttırıyor.

BÜYÜME NEREDE?

Örneğin yakın zamanda global bir mobilya markası yenileme hizmeti vereceğini açıkladı. Yine dünya devi otomobil firmalarından biri araç yenilemeye başlayacaklarını ilan etti. Klasik ikinci el pazarı hızla yenilenmiş garantili ürün pazarına dönüşürken yeni bir sektörün doğuşuna şahitlik ediyoruz.

Bu sektörde hem dikey hem yatayda fırsatların olduğu ifade ediliyor. Pazarın şekillendiği bu dönemde ikinci el ve yenileme alanına yatırım yapmak, büyüyen bir sektörün içerisinde yer almak anlamına geliyor. Sektörün kıyafet, mobilya, otomotiv, akıllı telefon, tablet, akıllı saat, bilgisayar ürünlerinde hızla ilerleyebileceği öngörülüyor.

Bu alanlarda pazar belli büyüklüğe geldiğinde, televizyon, modem, dekoder ve dijital ev ürünlerinin büyüme alanları olacağı belirtiliyor. Ayrıca endüstriyel teknoloji ürünlerinin de yakın gelecekte yenileme sektörünün bir parçası olması bekleniyor. Haberimizde ikinci el ve yenilenmiş ürün sektörünün önemli girişimcilerinin büyüme planlarını araştırdık.

MEKSİKA’DAN TÜRKİYE’YE

Türkiye, ABD ve Çin’den sonra pazar büyüklüğü olarak dünyanın en büyük ikinci el araç pazarı. Buna ek olarak yüzde 15 otomobil sahipliği ile potansiyeli de çok yüksek. Dolayısıyla ikinci el otomotiv pazarındaki büyümenin devam etmesini bekleniyor.

Bu potansiyeli gören uluslararası şirketlerin de Türkiye’ye olan ilgisi artıyor. Bu şirketlerden biri olan Kavak, Meksika’da, ikinci el otomotiv sektöründeki güven ve şeffaflık problemlerine çözüm oluşturmak amacıyla 2016 yılında kuruldu.

Latin Amerika’dan sonra girdiği ilk pazar olan Türkiye’de, ‘Carvak’ markası ile faaliyetlerini sürdürüyor. Müşteriler online randevu alarak ister Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki araç alım noktalarından ister bulundukları yerde araç satışı gerçekleştirebiliyor.

Alınan araçlar, Carvak’ın yenileme merkezinde yenilendikten sonra online olarak satışa sunuluyor. Carvak Türkiye CEO’su Mehmet Çelikol, “Satış faaliyetlerimize çok kısa süre önce başladık ve aylık olarak yaklaşık yüzde 100 büyüme ile devam ediyoruz. 2023 yılında Türkiye’nin en büyük ikinci el ticareti yapan otomotiv şirketi olmayı hedefliyoruz; yatırımlarımızı bu yönde planladık” diyor.

UNICORN OLMAYI HEDEFLİYOR

Türkiye’nin en büyük yenilenmiş elektronik ürün marketi olan EasyCep, 2018 yılında İsmail Dinçer ve Mehmet Akif Özdemir tarafından hayata geçirildi. Avrupa’da yenilenmiş elektronik cihaz sektörünün büyüdüğünü gören girişimciler, bu iş modelini Türkiye’ye uyarladı.

Ticaret Bakanlığı’nın verdiği lisans ile başta telefon olmak üzere yenileme işlemi yapan EasyCep, son kullanıcıdan aldığı telefonları 3 bin m2’lik kapalı alanında yeniliyor ve yeniden satışa çıkarıyor. Bu telefonlar 12 ay garantili ve 14 gün koşulsuz iade hakkı da var.

EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Aslında iş modelimiz iki yönlü. Eski telefonları alıyoruz, yenileyip satıyoruz. İkinci elden farklı olarak, önerdiğimiz garanti müşterimiz için önemli bir satın alma sebebi.

Mart ayında 100 milyon dolar değerleme ile 11 milyon dolar yatırım aldık. Bu Seri A yatırım turu idi. B turu da olacak. Hedefimiz Türkiye’den yeni bir unıcorn çıkartmak” diye konuşuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA

Moda endüstrisi, petrol sektörünün ardından, dünyanın en büyük ikinci kirleticisi. Dünyada kadınlar dolaplarının yüzde 80’ini hiç giymiyor. Sürdürülebilir moda iş modeliyle kurulan UnoMoi’nin hedefi, kıyafetlerin ömrünü uzatırken, bir yandan da bu hızlı üretime bir nebze de olsa “dur” diyebilmek.

UnoMoi, Gözde Atasoy ve Ayşe Kefli tarafından hayata geçirilmiş bir girişim. Envanterinde ünlü markaların ve tasarımcıların ürünleri bulunan UnoMoi’de aboneler aylık olarak siteden istemiş oldukları ürünleri seçiyor ve bu ürünler kuryeler tarafından teslim ediliyor.

Ürünlerin bir ay boyunca sınırsız kullanım hakları oluyor. Ayın sonunda da yine özel kuryeler gelip ürünleri geri alıyorlar.Yakın zamanda 400 bin dolarlık bir yatırım aldıklarını söyleyen Gözde Atasoy, şöyle devam ediyor: “Yatırımcılarımız arasında Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, Gizia’nın kurucusu İsmail Kutlu ve Can Eren gibi çok değerli isimler var.

Yatırımımızı, teknolojik altyapımızı ve operasyonel sistemlerimizi geliştirmek için kullanacağız. Bu yatırımla birlikte her ay envanterimizi çeşitlendirmeye de devam edeceğiz. Tüketim alışkanlıkları bakımından bize benzer ülkeler olan Doğu Avrupa ülkelerini hedefimize koyduk, o tarafa doğru açılmayı planlıyoruz.”

ÖMER LÜTFİ SOYLU / MOBİLFON YÖNETİM KURULU BAŞKANI “EN YAYGIN DAĞITIM AĞINA SAHİP YENİLEME MERKEZİ OLACAĞIZ”

“Perakende kanalı ve online kanalda eş zamanlı büyüme stratejimizle Türkiye’nin en yaygın dağıtım ağına sahip yenileme merkezi olmayı hedefledik.

Mobilfon, Turkcell’le yaptığı iş ortaklığı çerçevesinde Türkiye’nin 81 ilinde binin üzerinde yetkili alıcı-satıcı noktası olan ve bu noktalar üzerinden cihaz toplayıp satabilen tek yenileme merkezi konumunda.

Her ay artan satış hacmimiz var. 2022 yılı sonunda aylık 10 bin adet satış üzerine çıkmayı, 2023 yılında ise aylık 30 bin adet satışa çıkmayı hedefliyoruz. En önemli hedefimiz Mobilfon’u global bir marka haline getirmek.

Teknoloji altyapımızı Mobilfon mühendisleri ile birlikte Türkiye’de inşa ettik ve geliştirmeye devam ediyoruz.

Teknolojik alt yapımızla ve sektör deneyimimizle global bir marka haline geleceğimize inanıyoruz. Almanya ve Dubai öncelikli hedeflediğimiz ülkeler.”

UĞUR SAKARYA / DOĞAN TREND OTOMOTİV PERAKENDE OPERASYONLARI, ARAÇ KİRALAMA VE SUVMARKET GENEL MÜDÜR YRD. “YAKIN COĞRAFYAYA AÇILMAYI PLANLIYORUZ”

“Müşterilerimiz Suvmarket showroom’larına girdiğinde neredeyse sıfır km araç kondisyonunda, fiyatı 300 bin TL’den 3,5 milyon TL’ye kadar değişen tüm ikinci el SUV modellerini bir arada görebiliyorlar. Çok konforlu bir ortamda hizmet sunarak ikinci el satış standartlarını yeniden tanımladığımızı düşünüyoruz.

Takas etmek istedikleri araçlarına değerinde fiyat veriyoruz. İsterlerse motosiklet bile takas ederek SUV satın alabilirler. Geçtiğimiz yıl bin 140 araç satışı gerçekleştirmişken, bu yılı ciddi bir büyüme ile 3 bin adetin üzerinde satış yaparak tamamlamayı hedefliyoruz.

Hedefimiz önümüzdeki yıl içerisinde 5 bin adetin üzerine çıkmak. Yıl sonuna doğru Ankara’da da bir şube açarak büyük şehirlerde fiziksel varlığımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Orta vadede yurtdışı planlarımız var. Listemizde yakın coğrafyadaki ülkeler yer alıyor.”