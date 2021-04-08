Apple. dünya genelinde teknoloji bileşenlerinde yaşanan tedarik sorunu nedeniyle MacBook ve iPad’lerin üretim faaliyetlerini ertelemek zorunda kaldı.
Küresel çapta bir çok teknoloji şirketini etkileyen çip tedariki krizi Apple’ı da vurdu.
Nikkei’nin haberine göre, Apple’ın MacBook ismindeki dizüstü bilgisayarlarının üretiminde önemli derecede gecikmeler yaşandığı açıklandı.
Apple konu hakkında yanıt vermezken, şirketin ayrıca iPad ismindeki tablet modellerinin ekran bileşenlerinde yaşanan tedarik sorununun montaj işlemlerini etkilediği biliniyor.
Otomotivde üretimi durduran çip krizi diğer sektörlere de sıçradı
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