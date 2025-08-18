Dolar/TL güne nasıl başladı? 18 Ağustos 2025

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 40,8000'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 40,9020'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,9260'tan, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 55,5220'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,8 seviyesinde bulunuyor.

Geçen hafta açıklanan başta üretici enflasyonu olmak üzere yoğun veri gündeminin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde 25 baz puanlık faiz indirimi ile para politikasını gevşetme döngüsünü yeniden başlatabileceği beklentisi bir miktar zayıflasa da devam etti.

Analistler, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin takip edileceğini söyledi.