Dolar/TL güne nasıl başladı? 19 Ağustos 2025

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 40,8810'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yatay seyirle 40,9010'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 47,7070'ten, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,2490'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ikinci çeyrek işsizlik oranı ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtti.