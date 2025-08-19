Dünya Katılım ve Alışverişlio’dan iş birliği

Bu iş birliği sayesinde, Dünya Katılım müşterileri onlarca marka ile yapılan cashback anlaşmaları-na ve inovatif altyapıya erişim sağlayarak, DKart Debit ile yapacakları her alışverişte anında nakit iade kazanma imkanına sahip olacak.

Dünya Katılım Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Parlak, “Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetleri dijital dünya ile entegre ederek daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçlıyoruz. Alışverişlio ile yaptığımız bu iş birliği, müşterilerimize DKart Debit ile yapacakları her işlemde kazanç sağlayan bir deneyim sunarken dijital dönüşüm yolculuğumuzu da hızlandırıyor. Müşterilerimiz dunyakatilim adresli web sayfamızda anında kazanç ağlayabilecekleri firmaları görebilir, alışverişlerini en çok tasarruf edecekleri bir şekilde planlayabilirler.” dedi.

Alışverişlio CEO’su Mahmut Erol ise şunları söyledi: “Bu iş birliğiyle, Alışverişlio’nun kurumlara sunduğu geniş marka entegrasyonu ve cashback teknolojisi, Dünya Katılım’ın etik bankacılık yapısıyla güçlü bir sinerji oluşturuyor. Kurumlar artık tek entegrasyonla seçili markalarda cashback sunabilir hale geliyor; kullanıcılar da dijitalleşen dünyada harcadıkça kazandıkları bir sadakat evreniyle tanışıyor.” dedi

