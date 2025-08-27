"Dünyanın en büyük müteahhitlik firmalarından yüzde 10'u Ankara'da faaliyet gösteriyor"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Ankara'daki Türk müteahhit firmalarının sayısının arttığını da belirterek bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

"2024'te 43 olan Türk müteahhitlik firması sayısı 45'e yükseldi"



Ankara'da bulunan müteahhitlik firmalarının artışa geçtiğini ve bu durumun Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Ardıç, "Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması 2025 listesi geçtiğimiz hafta açıklandı ve bir kez daha göğsümüz kabardı. 2024'te 43 olan Türk müteahhitlik firması sayısı 45'e yükseldi. Bu 45 firmadan 22'sinin Ankara merkezli olmasının gururunu yaşıyoruz. Meclis Başkanımız Sayın Celal Koloğlu'nun firması Kolin İnşaat 151'inci sıradan 129'uncu sıraya, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İhsan Çetinceviz'in firması Onur Taahhüt de 178'inci sıradan 166'ıncı sıraya yükseldi. Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firmasından yaklaşık yüzde 10'u Ankara'da faaliyet gösteriyor. Müteahhitlik sektörümüzün uluslararası arenada elde ettiği bu önemli başarı, ülkemizin ekonomik gücüne ve küresel ölçekteki saygınlığına büyük katkı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.