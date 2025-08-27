CNBC'nin haberine göre bir ABD'li çift, Cenevre’de Patek Philippe’den bir saat almayı ve böylece ABD’de uygulanacak yüksek tarifelerden kaçınmayı amaçlıyor. Saat için ayırdıkları bütçe 50.000 ila 75.000 dolar arasında.

Trump yönetimi, 7 Ağustos’ta İsviçre’ye yüzde 39’luk bir tarife uygulamıştı.

Uzmanlar, son haftalarda zengin müşteriler arasında tarife atlatmak amacıyla yapılan alışveriş odaklı seyahatlerin arttığını belirtiyor.

İsviçre, Rolex, Piaget ve Audemars Piguet gibi markaların merkezi olduğundan en çok tercih edilen destinasyon olarak öne çıkıyor.

Fransa ve İtalya da Hermès, Prada gibi ünlü markaların bulunması nedeniyle popüler bölgeler arasında.

Avrupa Birliği’ne yapılan çoğu ürün ihracatında yüzde 15’lik ABD tarifesi uygulanıyor. İsviçre ise bir AB üyesi değil.

ABD Gümrük ve Sınır Koruması, yurtdışından alınan ürünlerin beyan edilmesini şart koşuyor. Yüksek fiyatlı lüks ürünler, gönderim sırasında olduğu gibi tüm ithalat maliyetlerine, vergi ve tarifelere tabi tutuluyor.

Yolcuların kişisel muafiyet hakkı 800 dolar, bazı ABD topraklarından gelenlerde ise 1.600 dolar olarak belirlenmiş durumda. Aileler bu muafiyetleri birleştirebiliyor.

Lüks saatlerdeki potansiyel tasarruf örneği olarak, FlavorCloud’un analizine göre, Oystersteel ve Everose altından bir Rolex Lady-Datejust saati ABD’de vergi öncesi 11.300 dolara satılıyor. Tarifeler uygulandığında fiyat yaklaşık 15.700 dolara çıkıyor. Yani 4.400 dolar artış gözleniyor.

KDV iadesi ise Avrupa’dan alınan ürünlerde ek tasarruf sağlıyor ve geri ödemeler genellikle yüzde 15’in üzerinde olabiliyor.

Seyahat danışmanları, alışverişin yanı sıra deneyim odaklı programlar da sunuyor. Örneğin Paris’e yapılan gezilerde La Galerie Dior ziyareti gibi etkinlikler planlanıyor.