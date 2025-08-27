iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte tarih ve tüm bilinenler

Apple, genellikle yeni ürünleri duyurmadan önce ayrıntı paylaşmıyor. Ancak şirket, 2012’den bu yana her yıl eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtıyor. Etkinlik, Apple’ın yıl içindeki en önemli lansmanı olarak değerlendiriliyor.

iPhone 17 ve dahası...

CNN'in haberine göre, Apple bu yıl ultra ince bir iPhone ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi hedefliyor. Yeni modelin daha zarif bir tasarıma sahip olması bekleniyor, ancak batarya ve kamera performansında değişiklikler olabileceği belirtiliyor.

Apple, standart iPhone 17 modeliyle birlikte yeni Pro modellerini de tanıtacak. Standart modellerde işlemci, kamera ve batarya ömründe iyileştirmeler yapılırken, Pro modeller daha gelişmiş kameralar, daha büyük ekran, güçlü işlemci ve titanyum tasarıma sahip olacak.

Geçmişte farklı boyutlarda iPhone denemeleri beklenen ilgiyi görmedi. iPhone Mini, yalnızca iki nesil üretilip satıştan kaldırıldı. Daha büyük iPhone 16 Plus modeli, 2024 Temmuz itibarıyla toplam sevkiyatların yüzde 5–10’unu oluşturdu.

Apple, ABD’ye ihraç edilen iPhone üretimini Çin’e olan bağımlılığı azaltmak için Hindistan’a kaydırdı. Hindistan’dan gelen akıllı telefonlar, artacak gümrük vergilerinden muaf olacak. CEO Tim Cook, Eylül çeyreğinde tarifeler nedeniyle 1,1 milyar dolarlık maliyet öngördüklerini açıkladı.

Şirket ayrıca ABD’de çip tedarik zincirini de kapsayacak şekilde 600 milyar dolarlık yatırım planlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Apple’ın yarı iletkenlerde uygulanacak %100 tarifeden muaf tutulabileceğini belirtti.