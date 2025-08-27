30 yaşındaki milyarder parasını nasıl harcadığını anlattı

Guo, ilk girişimi Scale AI’den 2018’de ayrılmasına rağmen şirkette tuttuğu yaklaşık yüzde 5’lik pay sayesinde bugün 1,25 milyar dolarlık bir varlığa sahip oldu. Scale AI kısa süre önce Meta ile anlaşma yaparak şirket değerini 25 milyar dolara yükseltti.

Guo, 2021’de içerik üreticilerinin gelir elde etmesine imkan tanıyan Passes adlı platformu kurdu ve halen burada çalışmalarını sürdürüyor.

CNBC’ye konuşan Guo, servetindeki artışa rağmen günlük hayatında tasarrufa önem verdiğini, özellikle Uber Eats üzerinden indirimli siparişler verdiğini ve bazı durumlarda düşük maliyetli ulaşımı tercih ettiğini söyledi.

Lucy Guo, Fotoğraf: Passes.com Web Sitesi

Buna karşın genç milyarder, lüks yatırımlar ve harcamalardan da geri kalmıyor. Son olarak Los Angeles Hollywood Hills’te Sunset Strip manzaralı, yaklaşık 30 milyon dolar değerinde bir malikâne satın aldı. Bu evin daha önce 44 milyon dolar üzerinden satışa çıkarıldığı, ancak fiyatın 29,5 milyona düştüğü kaydedildi.

Guo’nun ayrıca Florida’da 6,7 milyon dolara aldığı bir dairesi ve Los Angeles’ta 4,2 milyon dolara edindiği çiftlik tarzı bir evi bulunuyor.

Guo, zaman zaman özel jet kullanarak havaalanındaki beklemeleri atladığını, aynı zamanda Ferrari marka lüks bir araca sahip olduğunu da açıkladı.

Guo, milyonerler ve milyarderler arasındaki harcama alışkanlıklarına da dikkat çekerek, bazı kişilerin sahip olduklarından daha fazla varlığa sahipmiş gibi görünmek için gereğinden fazla harcama yaptığını söyledi.