ABD gümrük vergilerini devreye alınca Afrika ticarette yüzünü Çin'e döndü

Trump'ın tarifeleri sonrasında Afrika ticarette Çin'e yöneliyor.

ABD’den gelen siparişler azalırken kıtanın Çin ile ticareti yıllık bazda yüzde 25 artışla 122 milyar dolara ulaştı. 1,5 milyar nüfuslu kıtaya yapılan ihracatta bu yıl diğer büyük pazarlardan çok daha hızlı büyüme sağlandı.

İhracat 2025’in bu döneminde, 2020’nin tamamındaki satışları aştı.

Nijerya, Güney Afrika ve Mısır en büyük alıcılar

Afrika’da Çin ürünlerinin en büyük alıcıları Nijerya, Güney Afrika ve Mısır oldu. İlk yedi ayda Afrika’ya yapılan inşaat makineleri ihracatı yıllık bazda yüzde 63 artarak en hızlı büyüyen kalemler arasında yer aldı. Binek otomobil sevkiyatları bir önceki yıla göre iki katından fazla artarken, bazı çelik ürünlerinde de yüksek çift haneli büyüme kaydedildi.

Buna karşın Afrika’nın Çin’in toplam ihracatındaki payı yüzde 6’lık bir oranla hâlâ mütevazı bir seviyede. Bu oran ABD’nin payının yarısına denk geliyor.