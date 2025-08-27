Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle:

Jeopolitik gerilimler, enerji maliyetleri ve yeni ticaret politikaları küresel büyümeyi baskılamaktadır. Ancak bu zor koşullara rağmen, Türkiye ekonomisi yoluna kararlılıkla devam etmektedir.

Ana ticaret ortağımız olan Avrupa başta olmak üzere düşük büyüme ve zayıf dış talep koşullarına rağmen, 2025 yılı temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 269,4 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır.

Yine, turizmden elde edilen gelir tarihi yüksek seviyesine çıkmış olup, 2025 yılı ikinci çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış turizm geliri 63 milyar dolara ulaşmıştır.

2025 yılı haziran ayında yıllık cari işlemler açığı 18,9 milyar dolar gerçekleşmiştir. 2025 yılında cari işlemler açığımızın milli gelire oranının yüzde 2 olan OVP tahminimizin altında, yüzde 1,5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.

Başından itibaren geçici bir tedbir olarak öngörülen Kur Korumalı Mevduat (KKM) miktarı 2023 yılı ağustos ayındaki 126 milyar dolar seviyesinden 15 Ağustos 2025 itibarıyla 10,8 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Nitekim, bu süreçte Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması önce kademeli olarak, geçen hafta itibarıyla ise yeni hesap açılması ve hesapların yenilenmesi uygulamasına son verilerek sonlandırılmıştır.

Enflasyonla mücadelede de kararlı bir şekilde yol alıyoruz.

Fiyat istikrarına doğru ilerlediğimiz bu süreçte, yapısal reformları hızlandırarak katma değerli üretimi desteklemeye, verimliliği artırarak vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz.

Orta Vadeli Program hazırlıklarımız da bu kazanımların üzerine inşa edilmektedir.

2025 sonunda Merkez Bankası’nın tahmin aralığında, yüzde 20’li rakamlarda bir enflasyon bekliyoruz.

2026’da yüzde 10’lu, izleyen yılda tek haneyi hedefliyoruz.